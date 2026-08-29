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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تواصل جهودها الميدانية لمتابعة المشروعات ورفع كفاءة الخدمات بمختلف القرى بنصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز ، جهودها الميدانية تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، لمتابعة المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى، مع تكثيف أعمال النظافة والإنارة العامة والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو أعطال .

متابعة مشروع الصرف الصحى بقرية الدكة
وفى هذا الإطار، تابع شحات مدنى رئيس الوحدة المحلية لقرية الدكة، أعمال مشروع الصرف الصحى، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل بالمشروع، والذى يستهدف خدمة قرى الدكة ودابود ودهميت، مع التنبيه على الشركة المنفذة بأهمية رفع مخلفات الحفر أولاً بأول، والحفاظ على نظافة مواقع العمل والطرق المحيطة بالمشروع.

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات
كما تابع رجب برقى رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو سمبل، أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط الوحدة القروية، والتى شملت قرى قسطل وتوماس وعافية، حيث تم رفع نحو 10 أطنان من القمامة بقرية قسطل، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد، فضلاً عن رفع كفاءة المطب الصناعى بمدخل القرى.

رفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من القرى


وفى إطار تحسين مستوى الإنارة العامة، تمت متابعة أعمال إصلاح الأعطال بقرية قسطل والشارع الرئيسى الممتد من مدخل قسطل حتى مدخل قرية بلانة، بالتوازى مع متابعة أعمال إصلاح أعطال الإنارة العامة بقرية وادى العرب بمنطقة المقابر، بالتعاون مع قسم الكهرباء بمدينة نصر النوبة.

تسوية الشوارع ومتابعة أعمال الصرف الصحى
كما تابع أحمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية المالكى، أعمال تسوية الشوارع من جانب الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بقرية توشكى، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس بقرية أبو سمبل، ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

صيانة أعمدة الإنارة بقرية الحكمة
وفى قرية النقرة، تابع ماهر خيرى رئيس الوحدة المحلية للقرية، أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمحيط قرية الحكمة، بالتعاون مع قسم الكهرباء بمدينة نصر النوبة، وذلك لرفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إستمرار أعمال الإنارة بقرية خريت
كما تابعت فاطمة صيام رئيس الوحدة المحلية لقرية خريت، أعمال صيانة الإنارة العامة بالشارع الرئيسى بقرية خريت 1، والتعامل مع الأعطال ورفع كفاءة الإنارة بما يسهم فى تحسين مستوى الإضاءة وتعزيز عوامل السلامة للمواطنين.

تعكس هذه الجهود حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة على تنفيذ توجيهات محافظ أسوان، من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة النظافة والإنارة العامة وتسوية الطرق، والاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضارى بمختلف قرى المركز.

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