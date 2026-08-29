أسوان.. تواصل إزالة التعديات على أراضى الدولة ورفع التراكمات بإدفو

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى جهودها الميدانية المكثفة بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، مع متابعة أعمال النظافة بمختلف مناطق المركز والمدينة ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضارى .

تنفيذ إزالة عدد 11 حالة

نجحت جهود العاملين بالوحدة المحلية فى إزالة 11 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى بمساحة 2000 م2 وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ، مع التأكيد على إستمرار الحملات الميدانية للتعامل الفورى والحاسم مع أى تعديات ، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى حفاظًا على أراضي الدولة وحقوق المواطنين.

رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول



وفى هذا الإطار، قامت فرق وعمال النظافة تنفيذ أعمال رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول من مختلف الشوارع والمناطق، مع تكثيف أعمال الجمع والنقل، بما يسهم فى الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمواطنين .

تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين

كما يتم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين والمناطق الحيوية، مع الاهتمام بالمناطق السكنية والطرق العامة، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المظهر العام لمركز ومدينة إدفو .



النظافة مسؤولية مستمرة.. وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو جهودها اليومية لرفع التراكمات والمخلفات، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضارى، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وحرصاً على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.