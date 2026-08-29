انطلاق المرحلة الأولى من "الموجة 30" لإزالة التعديات بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي ستنفذ على ثلاث مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى من اليوم وتستمر الأعمال حتى ٢٠ نوفمبر القادم للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب ،وتفعيلاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية ،بضرورة التواجد الميداني والتعامل بكل حزم وقوة مع أشكال التعدي، وعدم التهاون في استرداد "حق الدولة والشعب"، وتقديم تقارير يومية بمعدلات الإزالة، مع ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية والدقيقة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن "الموجة ٣٠" ستنفذ على ثلاث مراحل متتالية؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى من اليوم وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، تليها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٦ سبتمبر وحتى ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

وناشد المحافظ المواطنين المخالفين سرعة تقنين أوضاعهم قانونياً وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة حيالهم.