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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لياقة المصريين.. تواصل فعاليات ماراثون الدراجات في بني سويف

الشباب والرياضة ببني سويف
الشباب والرياضة ببني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت إشراف الأستاذ هشام الجبالي مدير عام المديرية، فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، الذي أقيم أمس الجمعة على كورنيش النيل، وسط مشاركة واسعة وتفاعل كبير من مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين» وتحت شعار «لياقة كل المصريين».

وتم تنفيذ الفعالية بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف، تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يوميًا للمواطنين.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن المديرية تضع تفعيل المبادرات القومية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن ماراثون الدراجات أصبح فعالية أسبوعية تجمع أبناء المحافظة في أجواء رياضية متميزة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

من جانبه، أوضح أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد نجاحًا وإقبالًا متزايدًا من الجنسين، مؤكدًا أن هذا الإقبال يأتي ثمرة للتعاون المثمر مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة محمد عبد المنعم، وبمشاركة هاني فتحي نائب المنطقة، نورهان السيسي، غادة شحاته المدير التنفيذي للمنطقة.

وأثنى عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية على جهود فريق العمل والتنسيق المستمر بين الإخصائيين والمدربين، مشيداً بدور الكوادر المتميزة: رحاب جمعة منسق المشروع، وسيد أحمد جابر مدرب، وضياء محمد نجيب مدرب، والدكتور حسن زكريا معاون الرياضة.
 

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