الأوقاف: تعيين الدكتور محمد ورداني رئيسًا لجامعة نور-مبارك بكازاخستان

أصدر الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور-مبارك» بكازاخستان، قرارًا بتعيين الدكتور محمد ورداني عبد الراضي عبد الله، الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بنين بأسيوط بجامعة الأزهر الشريف، رئيسًا للجامعة، خلفًا للأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، عميد كلية أصول الدين والدعوة السابق بجامعة الأزهر الشريف، وذلك بعد تصديق مجلس الأمناء من الجانبين المصري والقازاقي، في إطار دعم جسور التواصل العلمي والثقافي بين مصر وكازاخستان، وتعزيز رسالة الجامعة في نشر العلوم الإسلامية والفكر الوسطي المستنير.

ويتقدم الوزير بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد ورداني عبد الراضي بمناسبة تعيينه رئيسًا للجامعة، مؤكدًا أن هذا التعيين يأتي تقديرًا لكفاءته العلمية وخبرته الأكاديمية، وثقةً في قدرته على مواصلة أداء رسالة الجامعة، وتعزيز حضورها العلمي والثقافي، وترسيخ جسور التواصل بين مصر وكازاخستان.

كما يتقدم وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، وما قدمه من إسهامات علمية وأكاديمية تعكس عمق العلاقات العلمية والثقافية بين مصر وكازاخستان، وتؤكد الحضور العالمي للمؤسسات المصرية في نشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور-مبارك» بكازاخستان أنشئت عام ٢٠٠٣ بعد عشر سنوات من دراسة فكرتها وبلورة اتفاقيتها ولائحتها والتصديق عليها، لتكون منارة علمية لنشر علوم الإسلام وتعاليمه الصحيحة، ووجهًا من وجوه الحضور العلمي والثقافي في آسيا الوسطى.