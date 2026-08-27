قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة
شقق بالإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية للشباب
متابعة معد الأهلي.. بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك قبل حسم مصيره
محمود ناصف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بالدوري
قصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
رابط تنسيق الأزهر 2026 .. تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يبدأ 1 سبتمبر
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سوريا تشهد أكبر حركة عودة طوعية
انخفاض 4 درجات .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
بعد سحب 19 مليون بيضة في أمريكا.. اتحاد منتجي الدواجن يطمئن المصريين بشأن السالمونيلا
دخول الحمام مكلف.. حرب ترامب تشعل أسعار ورق التواليت في أمريكا
الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة وتحذر المصطافين من أمواج المتوسط
بعد نقله للمستشفى صباحا.. تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بني سويف: استمرار جهود المديرية في ملفات المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة التعديات

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين، وكيل الوزارة، عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية بمختلف مراكز المحافظة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري، في إطار متابعة القطاعات الزراعية، ودعم المزارعين، والحفاظ على المساحة الزراعية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لهم.

وفي ملف محصول القمح، أوضحت بيانات المديرية وصول إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح موسم 2025/2026 حتى 16 أغسطس الجاري إلى 355 ألفًا و413 طنًا، منها 88 ألفًا و879 طنًا تم توريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و43 ألفًا و510 أطنان إلى البنك الزراعي المصري، و137 ألفًا و939 طنًا إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، و55 ألفًا و252 طنًا إلى جهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى 1123 طنًا من القمح المنقول خارج المحافظة، و28 ألفًا و707 أطنان من قمح التقاوي داخل وخارج المحافظة.

وفي إطار متابعة العمل بالإدارات والجمعيات الزراعية، واصلت المديرية متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والمزارعين وسرعة فحصها والرد عليها، إلى جانب تنفيذ حملة مرورية بمركزي الواسطى وناصر لمتابعة أعمال الجمعيات وحماية الأراضي، والمرور على محال الأعلاف والأسمدة والمبيدات، والتأكد من تداول المبيدات المسجلة والمسموح باستخدامها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شاركت المديرية في اجتماع لجنة تسيير أنشطة مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية ووحدة المعالجة النموذجية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، بحضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وذلك في إطار دعم المشروعات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، شملت جهود المديرية المرور على محال الأعلاف بمراكز ناصر والواسطى وبني سويف لمتابعة التراخيص، وإجراء 4 معاينات لمحال أعلاف، و3 معاينات لمزارع دواجن، و3 معاينات لمزارع إنتاج حيواني، إلى جانب متابعة الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة.

وفي مجال حماية الأراضي، رصدت المديرية خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري 43 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتمت إزالة جميع الحالات والتعديات المشار إليها،  وذلك في إطار استمرار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمطبقي المبيدات بمديرية الزراعة، إلى جانب تنفيذ برامج للمرور على الزراعات الصيفية ومتابعة حالتها العامة، وتنفيذ يوم حقل لمتابعة زراعات فول الصويا المحمل والمنفرد بمركزي ناصر وبني سويف، فضلًا عن تنظيم ندوة إرشادية حول التعاقب المحصولي بقرية قاي بمركز إهناسيا.

كما واصلت الأجهزة المختصة المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الشكاوى الواردة، والمرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، إلى جانب متابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتراخيص وأعمال الإحلال والتجديد، مع المرور على حقول الموز بجزيرة ببا لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية.

وفي ملف كارت الفلاح، بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة بالقطاع الزراعي 285 ألفًا و31 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم اعتمادها 284 ألفًا و847 استمارة، بما يعكس استمرار العمل على استكمال منظومة التحول الرقمي للخدمات الزراعية.

وفيما يخص حركة الأسمدة الصيفية، أظهرت البيانات الواردة بتاريخ 23 أغسطس 2026 وصول إجمالي الكميات الواردة منذ بداية الموسم إلى 14 ألفًا و146 طن يوريا و5 آلاف و218 طن نترات، ليبلغ إجمالي المتاح 22 ألفًا و289.05 طن يوريا و7 آلاف و67.90 طن نترات، فيما بلغ الرصيد الحالي 1631.65 طن يوريا و850.45 طن نترات.

فيما شهدت الجمعيات الزراعية بدموشيا وسنور بمركز بني سويف مرورًا ميدانيًا لمتابعة انتظام صرف الأسمدة للمزارعين ومدى توافر الكميات المقررة والتأكد من الالتزام بقواعد وضوابط الصرف، إلى جانب المرور على جمعيات بني صالح وصفط العرفا ومنشأة السادات وصفط الخرسة.

وأظهرت أعمال الحصر النهائي للمحاصيل الحقلية الصيفية لعام 2026 وصول إجمالي المساحات إلى 248 ألفًا و257 فدانًا، فيما بلغ إجمالي مساحات محاصيل الخضر الصيفية 17 ألفًا و628 فدانًا، بينما بلغ إجمالي مساحات النباتات الطبية والعطرية 4236 فدانًا.

 

بني سويف زراعة بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

مشغولات ذهبية

5554 جنيها.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

ترشيحاتنا

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

حكايات من مصر عن المحبة

فيها حاجة حلوة.. مسيحي يفوز بعمرة لجارته المسلمة وقرص العذراء مع حلاوة المولد| حكايات من مصر عن المحبة

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد