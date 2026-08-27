زراعة بني سويف: استمرار جهود المديرية في ملفات المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة التعديات

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين، وكيل الوزارة، عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية بمختلف مراكز المحافظة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري، في إطار متابعة القطاعات الزراعية، ودعم المزارعين، والحفاظ على المساحة الزراعية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لهم.

وفي ملف محصول القمح، أوضحت بيانات المديرية وصول إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح موسم 2025/2026 حتى 16 أغسطس الجاري إلى 355 ألفًا و413 طنًا، منها 88 ألفًا و879 طنًا تم توريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و43 ألفًا و510 أطنان إلى البنك الزراعي المصري، و137 ألفًا و939 طنًا إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، و55 ألفًا و252 طنًا إلى جهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى 1123 طنًا من القمح المنقول خارج المحافظة، و28 ألفًا و707 أطنان من قمح التقاوي داخل وخارج المحافظة.

وفي إطار متابعة العمل بالإدارات والجمعيات الزراعية، واصلت المديرية متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والمزارعين وسرعة فحصها والرد عليها، إلى جانب تنفيذ حملة مرورية بمركزي الواسطى وناصر لمتابعة أعمال الجمعيات وحماية الأراضي، والمرور على محال الأعلاف والأسمدة والمبيدات، والتأكد من تداول المبيدات المسجلة والمسموح باستخدامها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شاركت المديرية في اجتماع لجنة تسيير أنشطة مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية ووحدة المعالجة النموذجية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، بحضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وذلك في إطار دعم المشروعات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، شملت جهود المديرية المرور على محال الأعلاف بمراكز ناصر والواسطى وبني سويف لمتابعة التراخيص، وإجراء 4 معاينات لمحال أعلاف، و3 معاينات لمزارع دواجن، و3 معاينات لمزارع إنتاج حيواني، إلى جانب متابعة الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة.

وفي مجال حماية الأراضي، رصدت المديرية خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري 43 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتمت إزالة جميع الحالات والتعديات المشار إليها، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمطبقي المبيدات بمديرية الزراعة، إلى جانب تنفيذ برامج للمرور على الزراعات الصيفية ومتابعة حالتها العامة، وتنفيذ يوم حقل لمتابعة زراعات فول الصويا المحمل والمنفرد بمركزي ناصر وبني سويف، فضلًا عن تنظيم ندوة إرشادية حول التعاقب المحصولي بقرية قاي بمركز إهناسيا.

كما واصلت الأجهزة المختصة المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الشكاوى الواردة، والمرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، إلى جانب متابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتراخيص وأعمال الإحلال والتجديد، مع المرور على حقول الموز بجزيرة ببا لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية.

وفي ملف كارت الفلاح، بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة بالقطاع الزراعي 285 ألفًا و31 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم اعتمادها 284 ألفًا و847 استمارة، بما يعكس استمرار العمل على استكمال منظومة التحول الرقمي للخدمات الزراعية.

وفيما يخص حركة الأسمدة الصيفية، أظهرت البيانات الواردة بتاريخ 23 أغسطس 2026 وصول إجمالي الكميات الواردة منذ بداية الموسم إلى 14 ألفًا و146 طن يوريا و5 آلاف و218 طن نترات، ليبلغ إجمالي المتاح 22 ألفًا و289.05 طن يوريا و7 آلاف و67.90 طن نترات، فيما بلغ الرصيد الحالي 1631.65 طن يوريا و850.45 طن نترات.

فيما شهدت الجمعيات الزراعية بدموشيا وسنور بمركز بني سويف مرورًا ميدانيًا لمتابعة انتظام صرف الأسمدة للمزارعين ومدى توافر الكميات المقررة والتأكد من الالتزام بقواعد وضوابط الصرف، إلى جانب المرور على جمعيات بني صالح وصفط العرفا ومنشأة السادات وصفط الخرسة.

وأظهرت أعمال الحصر النهائي للمحاصيل الحقلية الصيفية لعام 2026 وصول إجمالي المساحات إلى 248 ألفًا و257 فدانًا، فيما بلغ إجمالي مساحات محاصيل الخضر الصيفية 17 ألفًا و628 فدانًا، بينما بلغ إجمالي مساحات النباتات الطبية والعطرية 4236 فدانًا.



