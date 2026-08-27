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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من السبت مع تحذير من ارتفاع الأمواج على شواطئ المتوسط

الطقس
الطقس
أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدًا /الجمعة/، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي والمتتالي اعتبارًا من بعد غد السبت ويستمر حتى يومي الأحد والاثنين، مع تحذير من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن طقس الغد الجمعة سيكون مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت شاكر، أن درجه الحرارة العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة، وعلى الوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية 32 درجة والمحسوسة 38 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية 34 درجة والمحسوسة 36 درجة، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وأشارت إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ بشكل ملحوظ ومتتالٍ اعتبارًا من بعد غد السبت، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 34 درجة، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة. ونوهت إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر يوم الأحد لتصل العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والمحسوسة 32 درجة، ثم تستقر درجات الحرارة تقريبًا يوم الاثنين قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من سبتمبر لتصل العظمى بالقاهرة والوجه البحري إلى 35 ثم 37 درجة على التوالي.

وحذّرت شاكر من نشاط رياح على بعض المناطق غدًا الجمعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتعمل على تلطيف الأجواء مساءً على المناطق المكشوفة،كما نوّهت إلى نشاط للرياح بعد غد السبت والأحد المقبل.

كما حذرت من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط اعتبارًا من مساء غد الجمعة، حيث ترتفع الأمواج تدريجيًا لتصل يوم السبت إلى ما بين 3 و4.5 أمتار على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، داعيةً إلى الحذر الشديد وعدم الاقتراب من الشواطئ خلال هذه الفترة، وتعليق الأنشطة البحرية والصيد حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشارت الهيئة إلى فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة غدًا الجمعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، إضافة إلى فرص ضعيفة جدًا (نحو 20%) لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ولفتت إلى تكوّن شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لمعدلات الرطوبة.. أوضحت الهيئة أن متوسطات الرطوبة العظمى ليلًا تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80 و85%، وعلى السواحل الشمالية بين 90 و95%، وعلى شمال الصعيد بين 60 و66%، وعلى جنوب الصعيد بين 30 و35%، فيما تتراوح الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30 و40% بالقاهرة والوجه البحري، و50 و60% بالسواحل الشمالية، و20 و30% بشمال الصعيد، و10 و15% بجنوب الصعيد.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عنها، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الحرارة درجه الحرارة الأمواج

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