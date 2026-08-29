محمود الطيب نجل شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث الإسلامية

قدم المهندس محمود الطيب، نجل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واجب العزاء للدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في وفاة والدته، وذلك بحضور أسرة الفقيدة وعدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

وأعرب المهندس محمود الطيب عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وأسرته، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويأتي تقديم واجب العزاء تأكيدًا على مشاعر المودة والتكافل بين قيادات وعلماء الأزهر، ومساندتهم لأسرة الفقيدة في مصابها، سائلين المولى عز وجل أن يجزيها خير الجزاء، وأن يجعل صبر أهلها واحتسابهم في ميزان حسناتهم.