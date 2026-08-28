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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مباحث بني سويف تتوصل الي الجناة في حادث العثور علي جثة شاب باهناسيا

المجني عليه ببني سويف
المجني عليه ببني سويف

تمكنت رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بقيادة العميد محسن شريت، مدير المباحث الجنائية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة الشيخ أشرف عبد الفضيل داخل منزله بقرية قِلة التابعة لمركز إهناسيا.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الجريمة، وتبين أن شقيقي المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بدافع الاستيلاء على أحد عقود الملكية الخاصة به، وتم ضبطهما، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت حالة من الحزن قد خيمت على أهالي قرية قِلة عقب العثور على جثمان الشيخ أشرف عبد الفضيل داخل منزله، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين أبناء القرية، خاصة أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي المجني عليه، وذلك على خلفية خلافات بينهما للاستيلاء على أحد عقود الملكية الخاصة به، حيث تم ضبطهما، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعُرف المجني عليه بين أهالي القرية والقرى المجاورة بحسن الخلق ودماثة الطباع، وكان يحظى بمحبة واحترام الجميع، فيما سادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب انتشار نبأ وفاته بهذه الطريقة المأساوية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين للوقوف على ملابسات الجريمة، وقررت استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

بني سويف اهناسيا امن بني سويف

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