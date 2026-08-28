غيابات عديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة زد بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الاهلي من غيابات عديدة داخل صفوف الفريق.

ويغيب محمد مجدي "أفشة" عن مواجهة زد بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، بينما يغيب يواصل كريم الدبيس نتيجة إصابته في العضلة الخلفية.

كما يغيب أكرم توفيق عن قائمة المباراة بسبب تعرضه لكدمة شديدة.

كما يغيب كل من إمام عاشور، وتوفيق محمد وأحمد عيد وأحمد خالد «كباكا» وعمر سيد معوض ومحمد عبد الله ومحمد رأفت.

ويغيب أشرف داري، ورضا سليم، ومحمود صلاح.