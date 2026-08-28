تقارير تركية تكشف دور محمد صلاح في تراجع تكة عن الاستقالة من طرابزون

كشفت بعض التقارير الصحفية التركية كواليس استقالة فاتح تكه المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي عقب وداع الفريق لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وأكدت صحيفة Taka Gazete التركية إن استقالة مدرب طرابزون سبور عقب الهزيمة أمام فيرنتسفاروشي سبب صدمة داخل النادي.

واضافت أن مسؤولي النادي رفضوا الامر تماما وسعوا لاقناع المدرب بالتراجع عن الاستقالة.

وتابعت أن محمد صلاح بالاضافه لعدد من لاعبي الفريق حاولوا اقناع المدرب بالتراجع عن الاستقالة، وأصدر نادي طرابزون سبور بيانًا رسمي صباح اليوم لرفض استقالة المدرب.