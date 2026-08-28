بيراميدز في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثانية

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري المصري قبل ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري اليوم الجمعة
وجاء ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثانية كالتالي:
1- بيراميدز – 6 نقاط من مباراتين
2- المصري – 6 نقاط من مباراتين
3- طلائع الجيش – 6 نقاط من مباراتين
4- الزمالك – 4 نقاط من مباراتين
5- مودرن سبورت – 4 نقاط من مباراتين
6- الأهلي – 3 نقاط من مباراة
7- القناة – 3 نقاط من مباراة
8- أبو قير للأسمدة – 3 نقاط من مباراتين
9- بترول أسيوط – نقطتان من مباراتين
10- الجونة – نقطة واحدة من مباراة
11- الاتحاد السكندري – نقطة واحدة من مباراة
12- زد – نقطة واحدة من مباراة
13- وادي دجلة – نقطة واحدة من مباراة
14- بتروجت نقطة من مباراتين
15- سموحة – نقطة واحدة من مباراتين
16- إنبي – دون نقاط من مباراة
17- سيراميكا كليوباترا – دون نقاط من مباراة
18- المقاولون العرب – دون نقاط من مباراتين
19- البنك الأهلي – دون نقاط من مباراتين
20- غزل المحلة – دون نقاط من مباراتين