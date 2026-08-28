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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

واقعة تحرش داخل مستشفى شهير.. موظف يلامس جسد طبيبة والشرطة تتدخل

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالتحرش بطبيبة داخل أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وذلك على خلفية شكواها من قيامه بملامسة جسدها.

تفاصيل الواقعة 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من طبيبة، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من جانب أحد الأشخاص أثناء وجودها داخل المستشفى، وقيام المشكو في حقه بملامسة مناطق حساسة من جسدها.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل موظفًا بأحد الشركات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المتحرش تحرش بطبيبة

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