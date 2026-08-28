قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد
حرب إيران ترفع كلفة نقل البضائع في أمريكا.. وتضاعف أرباح شركات الشحن
حكم من فاتته صلاة الخسوف.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض طفيف في الحرارة الأيام القادمة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس
الصليب الأحمر: 93 ألف شخص تضرروا من فيضانات نيبال ويحتاجون للمساعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ6914 عاملًا من العمالة غير المنتظمة لمدة شهر

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل، بإجمالي 6914 عاملًا مستفيدًا، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ولمدة شهر، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة ودعمها وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأوضح المحافظ أن العمالة المستفيدة هي المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل، والتي تقوم الشركات والمنشآت بتسجيلها من خلال المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن حصر العمالة وتوسيع قاعدة المستفيدين من أوجه الرعاية والدعم التي توفرها الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، تتابع انتظام صرف المنحة بالتنسيق مع مكاتب البريد، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المستفيدين خلال فترة الصرف، مؤكدًا أهمية استمرار جهود حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ أن صرف المنحة بدأ اعتبارًا من 26 أغسطس 2026 ويستمر لمدة شهر، مؤكدًا حرص المحافظة على متابعة عملية الصرف وتقديم التيسيرات اللازمة للعمالة المستفيدة.

أسيوط محافظ أسيوط المولد النبوي الشريف مكاتب البريد أخبار أسيوط العمالة الغير منتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

خسوف القمر في مصر

بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم

استمرار ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-8-2026.. عيار 21 بكام؟

أداء متباين لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أداء متباين لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الأسهم الأوروبية ترتد صعودًا عند بدء التداول

الأسهم الأوروبية ترتد صعودًا عند بدء التداول

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد