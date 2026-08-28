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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: عملية الإقصاء الاقتصادي جريمة دولية ضد الإنسانية

إيران
إيران
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن عملية الإقصاء الاقتصادي جريمة دولية ضد الإنسانية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: العقوبات الأمريكية تعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين لخطر جسيم.

وأشارت إلى أن الحملة الاقتصادية الأمريكية أداة قاسية مصممة لإلحاق الألم والمعاناة بالإيرانيين.

كما حثت إيران الدول على الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية.

وكشف تقرير لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية عن فاتورة اقتصادية باهظة دفعتها الأسواق العالمية، بلغت خسائرها حتى الآن نحو 330 مليار دولار، مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والتضخم.

أسعار قياسية للنفط والغاز والوقود

قفز سعر برميل النفط إلى ما فوق 90 دولاراً، فيما وصل سعر الغاز إلى حوالي 65 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وشهدت أسعار الوقود ارتفاعات غير مسبوقة، لتنعكس مباشرة على معدلات التضخم التي بلغت 3% في أوروبا و3.7% في الولايات المتحدة.
وفي إيطاليا وحدها، قُدرت التكاليف الإضافية الناتجة عن الحرب بـ 12 مليار يورو.

أخطر أزمة إمدادات نفطية في التاريخ

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير أشعلت ما وصفته بـ "أخطر أزمة إمدادات نفطية مسجلة على الإطلاق"، متجاوزة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الخليج في التسعينيات.

ويعود ذلك إلى أن الشرق الأوسط كان ينتج مطلع 2026 ما يقرب من نصف النفط العالمي، بواقع 45 مليون برميل يومياً أي أكثر من 43% من الإمدادات.
أما اليوم، فقد انهارت حركة الملاحة في مضيق هرمز من أكثر من 3000 سفينة يومياً إلى أقل من 30 سفينة. وحوّلت السعودية صادراتها إلى البحر الأحمر، بينما لا تتجاوز الإمدادات من دول الخليج 7 ملايين برميل يومياً.

وزاد الوضع تعقيداً مع تعرض مضيق باب المندب لهجمات الحوثيين، والمتوقع انخفاض عبور السفن في مضيق بنما من 36 إلى 32 عبوراً يومياً بسبب الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو.

إيران وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية ضد إيران ظاهرة النينيو مضيق هرمز

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