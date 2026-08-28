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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طالبة عين شمس تحصد المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية

شدا ماهر
شدا ماهر
نهلة الشربيني

حققت شدا ماهر، متسابقة معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، المركز الأول عالميًا في التصفيات النهائية للمسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية، التي أُقيمت بمدينة شيامن الصينية واستمرت فعالياتها لمدة شهر.

وجاء تتويج شدا ماهر بالمركز الأول عالميًا بعد رحلة من التميز بدأت بحصولها على المركز الأول في التصفيات التمهيدية التي استضافتها جامعة عين شمس، ثم المركز الأول في التصفيات النهائية على مستوى مصر، لتتأهل إلى المنافسات الدولية في الصين.

يعكس هذا النجاح  تميز طلاب الجامعات المصرية، وقدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل الدولية، ويجسد دور الجامعات في دعم المواهب الطلابية والانفتاح على الثقافات واللغات العالمية.

شدا ماهر جامعة عين شمس التصفيات النهائية المركز الأول عالميًا التصفيات التمهيدية

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