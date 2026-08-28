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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لائحة جديدة في الأهلي.. عقوبات للغياب والتأخير ومكافآت للاعبين

الأهلي
الأهلي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب ON»، عن تفاصيل جديدة بشأن لائحة العقوبات والمكافآت داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت ريهام حمدي إن إدارة النادي الأهلي أعدت لائحة جديدة تشمل العقوبات الخاصة باللاعبين، سواء في حالات الخسارة أو التأخير أو الغياب، إلى جانب لائحة للمكافآت.

وأوضحت أن اللائحة الجديدة لم يتم عرضها بشكل رسمي على جميع لاعبي الفريق حتى الآن، كما لم يوقع عليها أي من اللاعبين بصورة رسمية.

وأضافت أن محمد الشناوي، قائد الفريق، هو الوحيد الذي اطلع على اللائحة الجديدة في الوقت الحالي، بينما لم يتم عرضها على باقي اللاعبين أو إطلاعهم على تفاصيلها.

وأشارت إلى أنه من المقرر عرض اللائحة الجديدة على باقي لاعبي الأهلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاعتمادها والعمل بها بشكل رسمي داخل الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد، ورغبته في وضع ضوابط واضحة بشأن الالتزام والانضباط، إلى جانب تنظيم آلية المكافآت الخاصة باللاعبين.

الأهلي ريهام حمدي النادي الأهلي

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