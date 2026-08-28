صحة بني سويف ترصد ملاحظات بـ4 وحدات في ببا وتتخذ إجراءات تصحيح

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف بشأن تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، وحرصًا على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، نفّذ فريق تفتيش موسّع من مديرية الصحة جولة مرورية على عدد من المنشآت الطبية التابعة لإدارة ببا الصحية.

وشملت الجولة تفقد وحدات طب الأسرة بقرى العجرة، والدهايبة، وجبل النور، وغياضة الشرقية، حيث ضم فريق المرور كلًا من هدى حسني، مشرفة تمريض بإدارة التمريض، و نشوى محمد، عضو إدارة الحوكمة، والدكتور أحمد دياب، من التفتيش الصيدلي.

وتابعت اللجنة خلال الجولة انتظام سير العمل، ومراجعة مستوى الانضباط الإداري، وجاهزية الفرق الطبية والتمريضية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن مراجعة تطبيق السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأسفرت أعمال المرور عن رصد عدد من الملاحظات الإدارية والفنية، حيث جرى مناقشتها مع العاملين بالوحدات، مع التأكيد على ضرورة تلافي السلبيات والعمل على تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة حيال أوجه التقصير التي تم رصدها خلال نوبتجية وحدة العجرة، تأكيدًا على أهمية الالتزام والانضباط في العمل، وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين