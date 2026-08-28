إصابة أب وأبنائه بحروق بعد إلقاء زيت مغلي عليهم في مولد مار جرجس بميت دمسيس في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص" اب وأبناءه " بحروق متفرقة، إثر اعتداء من آخرين عن طريق إلقاء زيت مغلي عليهم، وذلك خلال مولد ميت دمسيس، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص “ اب وأبناءه ” بمولد مار جرجس بميت دمسيس اثر إلقاء زيت مغلى عليهم

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى. مكان الحادث وتبين إصابة كلا من:

ميخائيل ع ع ، 15 عامًا: حروق من الدرجة الثالثة بالفخذ الأيسر بنسبة 16%.

يسري ع ع ، 18 عامًا: حروق من الدرجة الثالثة بالوجه بنسبة 9%.

عوض ع س ، 44 عامًا: حروق من الدرجة الأولى بالوجه والرقبة بنسبة 12%.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.