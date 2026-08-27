إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب مقطورة في بني عبيد بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب مقطورة محملة بالعمال، وتم نقل المصابين لمستشفى بني عبيد.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب مقطورة جرار محملة بالعمال من مدينة بني عبيد، كانوا في اتجاههم لقرية أبوحجي مركز أولاد صقر بالشرقية، ووجود مصابين.

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين

انقلاب مقطورة محملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة كل من “زينب. ا”، 34 عاما، مقيمة بعزبة طلعت بنى عبيد، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

و"نهى. أ"، 42 عاما، مقيمة بعزبة طلعت، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

و"شريف. ج"، 44 عاما، عامل، مقيم بعزبة طلعت، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى.

و"نجلاء. ا"، 46 عاما، مقيمة بعزبة طلعت، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

و"فيفى. م"، 40 عاما، ربة منزل، مقيمة بعزبة طلعت، مصابة بكدمات في الجسم.

و"نسمة. ا"، 31 عاما، ربة منزل، مقيمة بعزبة طلعت، مصابة بكدمة في الصدر.

تم نقل المصابين لمستشفى بني عبيد، للوضع تحت المتابعة الصحية، وتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.