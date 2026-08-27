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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ببلقاس

حمله مصادره تكاتك
حمله مصادره تكاتك
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ورفع الإشغالات بمدينة بلقاس، مؤكدا  على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام مركز ومدينة بلقاس، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت ورفع الإشغالات، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، بالتعاون مع مركز الشرطة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط ومصادرة، 5 جهاز بازوكا، طقم صوت كبير، إلى جانب التحفظ على عدد من الإشغالات تشمل استاندات وشماسي وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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