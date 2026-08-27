«شارع الفن» يواصل إثراء الحركة الثقافية على كورنيش النيل بالمنيا

تتواصل فعاليات المبادرة الثقافية «شارع الفن» على كورنيش النيل أمام البنك الأهلي بمدينة المنيا ، اليوم الخميس 27 أغسطس الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وينظمها فرع ثقافة المنيا، بهدف تنشيط الحركة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، وإتاحة الفنون للجمهور في أجواء مفتوحة ومجانية، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفنون البصرية والعروض الفنية والمسرحية والتراث الشعبي.

وتتضمن فعاليات اليوم عرضًا فنيًا لفرقة كورال الأطفال، إلى جانب عدد من الورش الفنية التفاعلية، تشمل الرسم على الوجه ورسم الطبيعة الحية، فضلًا عن معرض للكتاب وورشة للحرف اليدوية، بما يتيح لزوار الكورنيش التفاعل المباشر مع مختلف ألوان الفنون والإبداع، وتستكمل الفعاليات غدا الجمعة 28 أغسطس بورش الرسم والحرف اليدوية بالتعاون مع «نادي المرأة»، بالإضافة إلى تقديم ورشة «حكي بالعرائس» للأطفال، واستمرار استقبال الجمهور بمعرض الكتاب.

وتأتي فعاليات «شارع الفن» في إطار جهود وزارة الثقافة و تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة وضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، لنشر الثقافة والفنون وإتاحتها لمختلف فئات المواطنين بصورة مباشرة ومجانية، وتعزيز حضور الفعاليات الثقافية في الأماكن العامة.

