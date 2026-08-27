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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يستعرض مقترحًا لمشروع تنظيم أوضاع مركبات التوك توك

محافظ المنيا يستعرض مقترحا لتنظيم مركبات التوك توك
محافظ المنيا يستعرض مقترحا لتنظيم مركبات التوك توك
ايمن رياض

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حملات مرورية متواصلة بمختلف أنحاء الجمهورية، لضمان تحقيق الانضباط المروري، عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مشروع تنظيم أوضاع مركبات «التوك توك» بمراكز المحافظة، تمهيدًا لتطبيق المشروع بصورة تجريبية لمدة 90 يومًا، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التوازن بين السلامة المرورية، وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين، والانضباط في الشوارع.

جاء ذلك بحضور النائب طاهر فتح الباب، والنائب حمادة حلبى، وقيادات إدارة مرور المنيا، وإدارة المواقف بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم محمود دياب، مدير عام ترشيد الطاقة بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، نموذجًا تنظيميًا مقترحًا لتنظيم مركبات «التوك توك» وتحويلها إلى خدمة نقل محلية قابلة للتنظيم والقياس والمساءلة، وفق دراسة متكاملة للمشروع، تمهيدًا لبدء تطبيقه بصورة تجريبية لمدة 3 أشهر، بما يسمح بتقييم النتائج وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التجربة على أرض الواقع.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة لديها تجربة سابقة في التعامل مع تحديات قطاع النقل، مشيرًا إلى نجاحها خلال فترة زمنية وجيزة في حظر استخدام مركبات «البيك أب» في نقل الركاب، وتوفير وسائل نقل أكثر أمانًا تحافظ على حياة المواطنين وكرامتهم، حتى أصبحت المنيا نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع هذا الملف.

وأوضح محافظ المنيا أن المبادرة التي تم تنفيذها لفتح تراخيص سيارات الميكروباص ساهمت في توفير وسيلة نقل أكثر أمانًا وراحة للمواطنين، خاصة على الطرق السريعة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتوفير تسهيلات للسائقين على مدار 8 أشهر، بما دعم نجاح منظومة استبدال سيارات «البيك أب» بسيارات الميكروباص.

وأشار اللواء كدواني إلى أن هذه الجهود انعكست بصورة إيجابية على معدلات الحوادث، حيث شهدت حوادث مركبات «البيك أب» انخفاضًا بنسبة تصل إلى 80%، وفقًا لتقرير مرفق الإسعاف، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف مواصلة تطوير منظومة النقل بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحقق أعلى مستويات الأمان.

وأضاف المحافظ أن المنيا قادرة على خوض تحدٍ جديد لتنظيم وتقنين أوضاع مركبات «التوك توك»، مؤكدًا أن المشروع يأتي استكمالًا لهذا النهج، من خلال دراسة الواقع ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، خاصة في القرى والمناطق النائية، مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجات المواطنين بها.

وأكد اللواء كدواني أن المشروع سيُنفذ وفق مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن تحقيق الانضباط المروري، مع مراعاة احتياجات المواطنين وظروف المناطق المختلفة، مشددًا على أن فترة التشغيل التجريبي لمدة 90 يومًا تمثل مرحلة مهمة لتقييم المشروع والتعرف على مدى فاعلية الإجراءات المقترحة والاستماع إلى الملاحظات، وصولًا إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطنين والحفاظ على السلامة المرورية والانضباط في الشوارع.

تنظيم حركة التوك توك

وأكد محافظ المنيا استمرار التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، لوضع آليات واضحة لتنظيم حركة «التوك توك»، بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود المحافظة في تطوير منظومة نقل آمنة ومنضبطة.

محافظ المنيا الانضباط المروري تنظيم حركة مركبات التوك توك تراخيص الميكروباص سيارات البيك آب

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