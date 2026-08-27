"القومي للاتصالات" يعلن فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة بهندسة الاتصالات المعتمدة من "الأعلى للجامعات"

أعلن المعهد القومي للاتصالات (NTI)، فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة في هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار جهود المعهد لتوفير مسارات تعليمية متخصصة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، وتواكب التطور المتسارع في التقنيات الحديثة واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وتتيح الدبلومات للدارسين فرصة التخصص في عدد من المجالات التكنولوجية المتقدمة، من خلال برامج تعتمد على التعليم التفاعلي والتدريب العملي، بما يسهم في بناء كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة.

وتشمل الدبلومات المتاحة الدبلوم الهندسي المتقدم، الذي يستهدف خريجي التخصصات الهندسية ذات الصلة، ويضم أربعة مسارات تخصصية هي: شبكات الاتصالات اللاسلكية المتقدمة، والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية، والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، بإجمالي 30 ساعة معتمدة.

كما يطرح المعهد الدبلوم المهني، والمتاح لخريجي جميع التخصصات بشرط اجتياز اختبار القبول، ويتضمن مسارين تخصصيين هما: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 30 ساعة معتمدة.

وتركز الدبلومات على تعميق المفاهيم الأساسية في المجالات التكنولوجية من منظور تطبيقي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في شبكات الاتصالات ونظم المعلومات، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتواصل الفعال وحل المشكلات.

كما توفر البرامج تجربة تعليمية تجمع بين التدريب العملي والتعليم التفاعلي، بما يتيح للدارسين اكتساب خبرات تقنية متقدمة من خلال معامل المعهد، إلى جانب الاستفادة من المعامل الافتراضية المتاحة عبر الإنترنت.