لبنان: شهيدة و6 جرحى في غارة إسرائيلية على عربصاليم

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة النهائية للغارة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، بلغت شهيدة و6 جرحى.

وأوضح المركز أن من بين الجرحى طفلة وسيدة، إضافة إلى مسنّين، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تولت نقل المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتأتي الغارة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث تتعرض بلدات وقرى في مناطق مختلفة لقصف وغارات متكررة، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد.

وأكدت وزارة الصحة العامة متابعتها المستمرة لتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، والعمل على مواكبة الحالات الناتجة عنها عبر المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية.