وزير الاستثمار: ندعو الشركات الإيطالية للإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية في مصر.

استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر

وأكد الدكتور محمد فريد، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مستقرة رغم الاضطرابات ومهتمون بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، موضحا أن الوزارة تضع تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال في مقدمة أولوياتها، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الشركات الإيطالية تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أولوية.

وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من الأنطمة الاستثمارية المنصوص عليها في القانون توفر خدمات متكاملة تتيسر الاجراءات على المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ، حيث يجري العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان يتم تطويرها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن نظام المناطق الحرة يوفر للمستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، موضحًا أن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير، بما يعزز جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير للشركات الإيطالية، وشدد الوزير على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تطلب دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات حول حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يساعد على سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة.

ونوه الدكتور محمد فريد إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية وبالأخص بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بما يسهم في إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد السيد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى العمل على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد السفارة الإيطالية للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات، بما يسهم في تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، وتحديد الشركات الإيطالية في القطاعات التي ترتبط بالأوليات التنموية في مصر، بهدف التواصل معها بصورة مباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيزهم على ضخ استثمارات في مصر.