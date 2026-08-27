قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة بالدوري
شرط محمد هاني لتجديد عقده مع الأهلي
من المحكلة للشعرات النبوية .. ماذا يوجد بداخل غرفة مقتنيات الرسول بمسجد الحسين؟
الشيكارة بـ2000 جنيه .. سؤال برلماني لكشف لغز تسرب الأسمدة المدعمة
أزمة مالية تضرب إسرائيل.. رئيس أركان الاحتلال: "الخزينة فارغة" ولدينا أكثر من جبهة حرب
الداخلية حسمت الجدل.. شروط وحالات التنازل عن فرصة حج القرعة 1448هـ - 2027
إثيوبيون يهربون المخدرات.. حرس الحدود السعودي يضبط 900 كجم من القات
كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها
كارثة تهز نيبال.. 17 ألف طفل في قبضة الفيضانات المدمرة
إثيوبيا على صفيح ساخن .. الاتحاد الأوروبي يحذر من تجدد القتال في تيجراي
النقل تكشف موعد التشغيل التجريبي لـ مونوريل غرب النيل لـ8 محطات
استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. الخطوات والأوراق والرسوم وموعد الاستلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: ندعو الشركات الإيطالية للإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية في مصر.

استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر  

وأكد الدكتور محمد فريد، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مستقرة رغم الاضطرابات ومهتمون بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، موضحا أن الوزارة تضع تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال في مقدمة أولوياتها، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الشركات الإيطالية تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أولوية.

وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من الأنطمة الاستثمارية المنصوص عليها في القانون توفر خدمات متكاملة تتيسر الاجراءات على المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ، حيث يجري العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان يتم تطويرها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن نظام المناطق الحرة يوفر للمستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، موضحًا أن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير، بما يعزز جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير للشركات الإيطالية، وشدد الوزير على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تطلب دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات حول حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يساعد على سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة.

ونوه الدكتور محمد فريد إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية وبالأخص بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بما يسهم في إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد السيد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى العمل على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد السفارة الإيطالية للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات، بما يسهم في تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، وتحديد الشركات الإيطالية في القطاعات التي ترتبط بالأوليات التنموية في مصر، بهدف التواصل معها بصورة مباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيزهم على ضخ استثمارات في مصر.

وزير الاستثمار مصر إيطاليا الاقتصاد الكلي الفرص الاستثمارية الاستثمار الأجنبي المباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

زيزو

شبانة: الزمالك تسلم رسميا قرار لجنة الاستئناف في قضية زيزو

الدكتور حسام عبدالغفار

«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

ترشيحاتنا

بيراميدز

أوباما يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة أبو قير للأسمدة

زمالك 2007

زمالك 2007 يفوز على البنك الأهلي ببطولة الدوري العام للشباب والناشئين

عمر مرموش

أول تعليق من عمر مرموش بعد انتقاله إلى توتنهام

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد