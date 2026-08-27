قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باست الواوا تاني .. هيفاء وهبي تطرح كليبها الجديد نوغا
ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح
مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو
الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مختار جمعة : تقاضي الأجر على تعليم القرآن الكريم جائز شرعًا ولا يُنقص من قدر صاحبه
ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه
محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات
الأهلي يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة زد بالدوري
ردود غاضبة حول قرارات الهيئة في واقعة موظفة تأمينات الهرم
رئيس الموساد السابق يفجر مفاجأة : العقوبات الأمريكية غير كافية لإسقاط النظام الإيراني
الحقوني ولادي بيضربوني .. تداول فيديو صادم من شقة في السيدة زينب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بسوهاج.. مصرع شاب إثر اصطدم بالحاجز الخرساني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه؛ إثر انقلاب سيارة كان يقودها بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة في يده؛ ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها على جانب الطريق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص في العقد الثالث من العمر، ومقيم بالقليوبية، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها واصطدامها بالحاجز الخرساني، قبل أن تنقلب على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء قوة الاصطدام والانقلاب.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما انتقلت الأجهزة المعنية لمعاينة موقع الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وكشفت المعاينات الأولية أن اختلال عجلة القيادة هو السبب المبدئي وراء وقوع الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتصريح بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجدد الأجهزة المعنية تحذيراتها لقائدي السيارات على الطرق السريعة بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية التي تتطلب مزيدًا من التركيز والحذر لتفادي وقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انقلاب سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

حازم امام

بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ EQS SUV

مرسيدس مايباخ EQS SUV.. تعرف على المزايا والسعر

فيسبوك

كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ إليك الطريقة

اخبار السيارات

أخبار السيارات | دفسك أي 5 بلس 2027 تباع بهذه المواصفات .. شيڤروليه تتصدر تراخيص المركبات بدعم من أوبترا

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد