انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بسوهاج.. مصرع شاب إثر اصطدم بالحاجز الخرساني

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه؛ إثر انقلاب سيارة كان يقودها بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة في يده؛ ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها على جانب الطريق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص في العقد الثالث من العمر، ومقيم بالقليوبية، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها واصطدامها بالحاجز الخرساني، قبل أن تنقلب على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء قوة الاصطدام والانقلاب.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما انتقلت الأجهزة المعنية لمعاينة موقع الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وكشفت المعاينات الأولية أن اختلال عجلة القيادة هو السبب المبدئي وراء وقوع الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والتصريح بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجدد الأجهزة المعنية تحذيراتها لقائدي السيارات على الطرق السريعة بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية التي تتطلب مزيدًا من التركيز والحذر لتفادي وقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.