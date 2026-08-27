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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيارة مفاجئة من المحافظ لمسشفيات أسوان الجامعية للوقوف على نتائج تحويل مكان الاستقبال

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين حياة المواطنين ، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمستشفيات أسوان الجامعية حيث تابع ميدانياً نتائج تحويل مكان الإستقبال بعد ورود العديد من الشكاوى الجماهيرية بحدوث تكدس مستمر في الإستقبال نظراً لزيادة عدد الحالات المرضية والمترددين على الطوارئ بشكل لحظى ويومى ، وبناءاً عليه قام المحافظ بزيارة مفاجئة سابقة يوم الجمعة الماضية حيث طالب بتغيير مكان الإستقبال حتى يمكن إستيعاب الأعداد الكبيرة الوافده وخاصة في قسم الطوارئ .

المهندس عمرو لاشين يوجه الشكر لجامعة أسوان والمستشفيات الجامعية على الإستجابة السريعة بنقل مكان الإستقبال  

وخلال جولته وجه المهندس عمرو لاشين الشكر للدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، بالإضافة إلى الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات على الإستجابة السريعة لنقل مكان الإستقبال من أجل تخفيف المعاناة على المرضى والمترددين. 

حيث أثمر ذلك عن زيادة أسرة الطوارئ إلى 14 سرير مقسمين على 2 عنبر أحدهما للرجال والأخر للسيدات مما ساهم في إعطاء الفرصة الكاملة أمام الأطباء وأطقم التمريض في التعامل السريع مع الحالات المترددة ، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة المخصصة للطوارئ في قسم العناية المركزة إلى 4 أسرة ، فضلاً عن إستحداث 10 أسرة أخرى بقسم عناية الطوارئ والصدر ، علاوة على وجود رامب أمام مدخل الإستقبال لتسهيل توصيل الحالات بالإسعاف إلى أقرب موقع ممكن .

المتابعة الميدانية

محافظ أسوان يطمئن الإطمئنان على تنفيذ الحلول السريعة بنقل مكان الإستقبال لتخفيف المعاناة عن المرضى والمترددين على مستشفيات أسوان الجامعية يعكس حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الإستجابة لمطالبهم، وتوفير أوجه الخدمات وخاصة الصحية والعلاجية ، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية فى تحقيق حياة كريمة وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

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