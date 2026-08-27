هشام خرما يحيي حفلاً موسيقياً في دار الأوبرا سبتمبر المقبل

يستعد الموسيقار هشام خرما لإحياء حفل موسيقي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 18 سبتمبر المقبل، بمشاركة فرقته الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم هشام خرما خلال الحفل مجموعة من أبرز مؤلفاته الموسيقية، التي تجمع بين الطابع الشرقي والموسيقى الغربية، وتعكس أسلوبه الخاص في تقديم المؤسسي ، ومن أبرزها: «الأندلس»، و«الرحلة الأولى»، و«بدر»، و«وادي الملوك»، و«أمل»، و«أفق»، و«الحكاية»، و«خلخال»، و«حلم»، و«حلق معي»، و«حلق بي إلى القمر»، و«مولد العبد»، و«البداية»، و«أيها القلب»، و«نروح لبعيد»، إلى جانب مجموعة أخرى من مؤلفاته.

هشام خرما

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك فى أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى.