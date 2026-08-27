تفاصيل استعدادات الأهلي الأخيرة قبل مباراة زد في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زد، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتحفز لعبور عقبة زد

ويدخل الأهلي مواجهة زد بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في بطولة الدوري بتحقيق فوز مثير على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت عددًا من الإيجابيات إلى جانب بعض الأخطاء الدفاعية التي يسعى الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى علاجها قبل اللقاء المقبل.

وحرص الجهاز الفني خلال المران الختامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة، والاستقرار على التشكيل الأساسي، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام إنبي، خاصة في النواحي الدفاعية، والعمل على استغلال الفرص بشكل أفضل أمام مرمى المنافس.

ومن المنتظر أن يعلن الحسين عموتة قائمة الأهلي التي ستدخل المعسكر المغلق عقب انتهاء مران اليوم، وسط احتمالية تواجد إمام عاشور وياسر إبراهيم بعد تحسن جاهزيتهما.

غيابات الأهلي أمام زد

في المقابل، يغيب عن حسابات الفريق كل من كريم الدبيس، ويوسف بلعمرى، وعمر سيد معوض، وأحمد خالد «كباكا»، ومحمد عبدالله، بسبب الإصابة أو عدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام زد، لمواصلة انطلاقته القوية في مسابقة الدوري.

شرط محمد هاني لتجديد عقده مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن المطالب المالية والاشتراطات التي وضعها محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الجلسة الحاسمة الصباحية لتحديد مستقبله.

وأوضح المصدر أن رغبة اللاعب تمثلت في الآتي في الوصول إلى 50 مليون جنيه كإجمالي دخل في الموسم الواحد.

يُشترط أن يغطي هذا المبلغ الراتب الأساسي، والامتيازات المالية المرتبطة بتحقيق البطولات، بالإضافة إلى منحة التعاقد الخاصة بالتجديد.