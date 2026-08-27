بسبب شائعة زواج والده.. نجل أحمد السقا يعلن مقاضاة مروجي الأخبار الكاذبة: أمي وأختي خط أحمر

حذر ياسين أحمد السقا، نجل الفنان أحمد السقا، الصفحات التي تروج لأخبار وشائعات تتعلق بحياة والده وأسرته، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تنشر أخبارًا كاذبة عن أفراد عائلته.

وكتب ياسين أحمد السقا عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، تعليقًا على تداول شائعات بشأن زواج والده الفنان أحمد السقا خلال الأيام المقبلة: «هاخد إجراء قانوني لأول مرة ضد أي صفحة هتحاول تطلع أخبار كاذبة عن أي حد من أهلي».

وأضاف: «كل اللي بيتقال إشاعات، ولما أمي وأختي الموضوع بالنسبة لي خط أحمر»، مشددًا على رفضه تداول أخبار غير صحيحة تمس أفراد أسرته.

وتابع نجل أحمد السقا: «أنا طول عمري محترم ومش بتكلم عن اللي بيتقال، لكن لما الموضوع يوصل لأمي أو أختي الموضوع خط أحمر. أي حد يفكر ينزل أي حاجة تانية يفكر مليون».

وتأتي تصريحات ياسين أحمد السقا في ظل استمرار تداول شائعات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحياة الشخصية للفنان أحمد السقا وأسرته، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يرغب في تحويل حياته الخاصة إلى مادة للترند.

وكان أحمد السقا قد أعلن انفصاله رسميًا عن الإعلامية مها الصغير في عام 2025، مؤكدًا في تصريحات لاحقة أنه لا يفكر في الزواج خلال الفترة الحالية، وأن تركيزه ينصب على أبنائه وعمله.