زمالك 2007 يفوز على البنك الأهلي ببطولة الدوري العام للشباب والناشئين

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 فوزًا مستحقًا على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام للشباب والناشئين.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي قوي منذ الدقائق الأولى، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وصنع أكثر من فرصة محققة للتسجيل، حتى نجح حسام عاشور في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي وسيطرتهم على مجريات اللقاء، مع تكثيف المحاولات على مرمى البنك الأهلي، ونجح محمد ونيس في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 63.

واستمر الضغط الزملكاوي، وكثف الفريق من هجماته بحثًا عن تعزيز تقدمه، حتى تمكن محمد حمد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليحسم الزمالك المباراة لصالحه بثلاثة أهداف دون مقابل.

لاعب الفريق الأول

وشهدت المباراة مشاركة السيد أسامة، لاعب الفريق الأول، بجانب كل من محمد حمد ومحمد فرج، والحارس عمر عبد العزيز.

ويقود فريق الزمالك مواليد 2007 محمد ثابت مديرًا فنيًا، ويعاونه رامي سعد ومحمد الأتربي «تربو» مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، ومصطفى عادل «ماريو» معدًا بدنيًا، وياسين غنيم مسؤولًا عن تأهيل الإصابات، ومهند ياسر إداريًا، وسيد جاد مسؤولًا عن المهمات.