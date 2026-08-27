محافظ أسوان : نعمل بخطط مدروسة لاقتحام التحديات وتحسين جودة الحياة للمواطن

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع الصحفيين والإعلاميين، والتى اتسمت بالمصارحة والشفافية حيث إستعرض خلالها جهود الجهاز التنفيذى لدفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب مناقشة أبرز الملفات والمشكلات الجماهيرية التى تشغل المواطن الأسوانى.

اعتمادات ضخمة للمياه والصرف

أكد المهندس عمرو لاشين على أن ملفى مياه الشرب والصرف الصحى يحظيان بأولوية قصوى، موضحاً أن لقاءاته المتواصلة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتخطيط أسفرت عن توفير إعتمادات مالية كبيرة للتعامل مع هذه المشكلات، إلى جانب توفير دعم فنى ومعدات لتعزيز منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع النقاط الساخنة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، مؤكداً أن الحلول الجذرية تحتاج إلى وقت لإنجازها وإستمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول مستدامة .

إستمرار التنسيق مع الوزرات والجهات المعنية لدعم جهود التنمية بالمحافظة

أشار المهندس عمرو لاشين إلى إستمرار التنسيق والتعاون مع وزير الصناعة لإعداد دراسات لسلاسل الإمداد والتغذية والإنتاج للوصول إلى تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الأسوانية وتعزيز إقامة الصناعات المكملة وجذب المزيد من المستثمرين الجادين لدعم خطة المحافظة في إستثمار المقومات الجغرافية والإقتصادية لتحويل أسوان إلى منطقة لوجستية دولية تساهم فى دعم الإقتصاد المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

كما كشف المحافظ عن مواصلة اللقاءات مع وزير السياحة ومستثمرين لإعادة تعريف أسوان بهويتها وتاريخها ومقوماتها الطبيعية والبشرية الهائلة، وبما يعزز مكانتها كوجهة سياحية جديدة تليق بقيمتها التاريخية والحضارية ومكانتها على خريطة السياحة العالمية ، مضيفاً إلى إستمرار التنسيق مع وزير المالية لتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد والإيرادات الذاتية للمحافظة وزيادة الإستفادة منها فى دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

حلول تنفيذية للمشكلات الجماهيرية

وخلال اللقاء مع الصحفيين والإعلاميين حرص المهندس عمرو لاشين على بحث ومناقشة أبرز الملفات التى تمس حياة المواطنين، ومنها النظافة والإنارة العامة ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى والرى والصحة والتعليم والمرور والمواصلات ، بجانب الحدائق والتصالح والتقنين والإتصالات .

وقد أكد المهندس عمرو لاشين على وجود توجيهات مباشرة لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وكافة الجهات التنفيذية بمواصلة عقد اللقاءات الجماهيرية مرتين أسبوعياً للتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على تلبيتها، وبما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة ، بالإضافة إلى زيادة الجولات الميدانية وتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف الأسواق والشوارع الرئيسية، وخاصة أمام المحلات التجارية، بالتوازى مع رفع مستوى النظافة والإهتمام برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء لتكون متنفساً ترفيهياً وصحياً يليق بأهالى أسوان وزوارها.

وبشأن كبارى المشاة بالسيل وكيما أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه تم تكليف الجهة المنفذة لكوبرى المشاة بكيما بتكثيف معدلات العمل للإنتهاء من إنشاء المصاعد والمنازل من الجانبين، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع وزير النقل لتحديد موعد تركيب الجزء العلوى للكوبريين فى ضوء الإجراءات الفنية اللازمة التى ترتبط بحركة القطارات أثناء أعمال التركيب.

وكشف محافظ أسوان عن إعداد خطة تنفيذية لإستبدال كشافات أعمدة الإنارة فى بعض الشوارع بكشافات تعمل بالطاقة الشمسية بما يساهم فى مواجهة ظاهرة سرقة مكونات أعمدة الإنارة، وضمان إستدامة الخدمة وتوفير إنارة جيدة وآمنة للأهالى.

المرور ومركبات التوكتوك

أكد المهندس عمرو لاشين على أن هناك تكثيف للحملات واللجان المرورية لضبط حركة مركبات التوك توك، مع المصادرة الفورية للمركبات المخالفة وغير المرخصة، والتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير المحددة لخدمة المواطنين بمختلف المناطق ، كما تم تكليف الجهات المختصة بإعداد تصور ومخطط مرورى يتضمن بدائل عملية للحد من التكدسات والإختناقات فى الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المراكز والمدن، حيث بدأ تطبيق عدد من هذه الحلول تمهيداً للتوسع فيها وتعميم التجارب الناجحة على مستوى المحافظة.

المحافظ: النقد البناء شريك فى الإصلاح.. والهدف الصالح العام

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للصحفيين والإعلاميين أنه يرحب دائماً بالنقد البناء والموضوعى بعيداً عن التربص أو المصالح الشخصية، بإعتبار أن الهدف المشترك هو تحقيق الصالح العام وخدمة أسوان وأبنائها، ودفع جهود التنمية فى مختلف القطاعات، وتحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسوانى.

إشادة إعلامية بالجولات الميدانية وإقتحام المشكلات :

أكد الصحفيون والإعلاميون حرصهم على مساندة جهود محافظ أسوان ودعم العمل التنفيذى من خلال رصد ونقل المشكلات الجماهيرية وإحتياجات المواطنين بكل موضوعية، وبما يساهم فى سرعة التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب، مشيدين فى الوقت نفسه بالنشاط الميدانى الملحوظ للمحافظ وجولاته المتواصلة بمختلف المراكز والمدن والقرى واقتحامه للمشكلات على أرض الواقع.

يعكس هذا اللقاء الدورى نهجاً متواصلاً تتبناه محافظة أسوان يقوم على المصارحة والإستماع والتحرك الميدانى والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحويل مطالب المواطنين وملاحظات الصحافة والإعلام إلى ملفات عمل وحلول تنفيذية، وصولاً إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية وبناء مستقبل أفضل لأسوان وأبنائها.