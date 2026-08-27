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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تدريب 60 طالبة داخل قلعة الصناعة المصرية شركة مصر للغزل والنسيج لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة وسوق العمل.. صور

صناعات اليدوية والتطريز للغزل والنسيج
صناعات اليدوية والتطريز للغزل والنسيج
الغربية أحمد علي

 تواصلت فعاليات التدريب المهاري داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بمشاركة 60 طالبة من مدرسة المحلة الصناعية الثانوية بنات، في تخصصات الملابس الجاهزة والتريكو الآلي وطباعة وتجهيز المنسوجات، بما يتيح للطالبات الاحتكاك المباشر ببيئة العمل الصناعية والتدريب العملي على ماكينات الخياطة، واكتساب الخبرات والمهارات الميدانية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واستمرارًا لجهود المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية التي تتميز بها المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن الاستثمار في طلاب التعليم الفني يمثل أحد المسارات الأساسية لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن ربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية المطلوبة، ويعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويرسخ مفهوم التدريب العملي داخل مواقع الإنتاج كركيزة أساسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة تتبناها محافظة الغربية لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للتدريب والتأهيل والاندماج في سوق العمل، بالتوازي مع دعم قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتطوير قدراته الإنتاجية، بما يعزز مكانة الغربية كمحافظة صناعية وإنتاجية، ويدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الكوادر والمهارات المصرية.

تبادل الخبرات والتجارب 

ومن جانبه، أعرب الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن تقديره لإدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على تعاونها ودعمها المستمر لمنظومة التعليم الفني، مؤكدًا أهمية إتاحة التدريب العملي للطلاب داخل مواقع الإنتاج بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، كما وجّه الشكر لإدارة مدرسة المحلة الصناعية الثانوية بنات وفريق العمل والمشرفين على التدريب، لما يبذلونه من جهود في تأهيل الطالبات وصقل خبراتهن العملية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تدريب طلاب وطالبات شركة غزل المحلة

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