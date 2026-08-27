نقابة الأطباء تنعى يحيى مكي استشاري العناية المركزة

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى زكريا سعد مكي، استشاري العناية المركزة بمستشفى المحلة العام سابقا، والذي كان أحد الكوادر الطبية المخلصة بالمستشفى، حتى عام 2017.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من جهد وعطاء في خدمة المرضى.

كما أعربت النقابة عن خالص مواساتها لأهل الفقيد وذويه وزملائه، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.