من مار جرجس المزاحم إلى معجزة جبل المقطم.. انطلاق مؤتمر القرن العاشر بمشاركة المراحل التعليمية

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي الثاني عشر «القرن العاشر: لا أُفنيكَ، بل أُؤدِّبُكَ»، والذي يُقام للمرة الأولى بمشاركة المراحل المختلفة: الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية.

يأتي ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكيه في الخدمة الرسولية، نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط البلد ومركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسي، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وتضمن اليوم الأول عددًا من الفقرات المتنوعة التي تناولت أحداث القرن العاشر، من بينها فقرة عن الشهيد مار جرجس المزاحم، قدمها القس اسطفانوس فايز، إلى جانب حلقة من برنامج «شيخ الحارة» تناولت شخصية البابا بنيامين الثاني، البطريرك الثاني والثمانين.

كما شهدت الفعاليات عرضًا للمسرح الأسود، استعرض معجزة نقل جبل المقطم، في إطار تقديم أحداث القرن العاشر بصورة مبسطة وتفاعلية تناسب المراحل العمرية المختلفة.

ويُقام المؤتمر في الفترة من الخميس 27 أغسطس 2026م حتى السبت 29 أغسطس 2026م، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، بالاشتراك مع مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة، وأكاديمية أرسطو، والمعهد العالي للدراسات القبطية، بمشاركة آباء أساقفة ورهبان وكهنة وأساتذة متخصصين.