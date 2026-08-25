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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

المطران كلاوديو لوراتي
المطران كلاوديو لوراتي
ميرنا رزق

تقدم المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالأصالة عن نفسه، ونيابةً عن المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ومجلس شورى المطرانية، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الكنيسة اللاتينية بمصر، وجميع المؤسسات، والهيئات الكنسية التابعة لها، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب المطران عن تمنياته بأن تكلل جهود القيادة المصرية في خدمة الوطن، والشعب بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا صلاته من أجل أن يحفظ الله مصر، ويبارك شعبها، ويديم عليها نعمة السلام والأمان والاستقرار.

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