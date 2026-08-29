قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات
بسبب الأتربة.. الداخلية: غلق طريق مطروح / سيوة من الاتجاهين
تشكيل مباراة بورنموث وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
وزير العمل : انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا إنجاز كبير في عهد الرئيس السيسي
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026
إنجاز هندسي جديد بمحطة الضبعة النووية: تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) للوحدة الثالثة بنجاح
نيبال .. الفيضانات المدمرة ترفع عدد القتلى إلى 675 شخصاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز هندسي جديد بمحطة الضبعة النووية: تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) للوحدة الثالثة بنجاح

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية
أ ش أ

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إنجاز عملية تركيب مكون "الحماية الجافة" (Dry Shielding) الخاص بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية، الذي تم تركيبه في بئر المفاعل (Reactor Cavity/Shaft).

ويأتي ذلك ضمن أعمال الإنشاء والتركيب الجارية بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، في خطوة جديدة تعكس تقدم معدلات التنفيذ بمشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء المشروع القومي العملاق.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم /السبت/، أن تصميم هذه الأعمال وما يرافقها من تركيبات يتم بصرامة وفق معايير الأمان والسلامة والجودة، حيث تخضع لفحص ومتابعة دورية من قِبل الأطقم الفنية التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك استناداً إلى الموافقات الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يكفل الالتزام الكامل بأعلى متطلبات السلامة والأمان.

وتُعد هذه العملية من العمليات الهندسية الدقيقة التي استلزمت استخدام رافعات ثقيلة متخصصة لرفع المكون ووضعه بدقة في موضعه المحدد داخل مبنى المفاعل، بين المنسوبين 4.850+ متر و10.025+ متر، تمهيدًا لمواصلة الأعمال الإنشائية التالية بالوحدة النووية الثالثة.

ويمثل مكون "الحماية الجافة" (Dry Shielding) أحد أبرز عناصر الأمان الهندسية في المفاعلات النووية الحديثة من طراز (VVER-1200) الروسية من الجيل الثالث المطور؛ حيث يتم تركيبه داخل بئر المفاعل (Reactor Cavity/Shaft) محيطًا بوعاء ضغط المفاعل (Reactor Pressure Vessel).

ويتكون من هيكل أسطواني مزدوج الجدران مصنوع من الفولاذ السميك بوزن 28.85 طنًا وبأبعاد هندسية دقيقة تضم قطرًا خارجيًا بـ 6.71 متر، وقطرًا داخليًا بـ 5.650 متر، وارتفاعًا يصل إلى 5.157 متر، كما يُملأ الفراغ بين جداريه بـ "خرسانة السيربنتينيت" المقاومة للحرارة والإشعاع والمصنّعة من ركام صخور السيربنتينيت، ليرتفع الوزن الإجمالي للمكون إلى نحو 128 طنًا.

جدير بالذكر أن مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) يمثل حاجز حماية حيوي متعدد المهام يقع بين وعاء ضغط المفاعل الذي يحوى قلب المفاعل وبئر المفاعل الخرساني الخارجي؛ حيث يتولى ثلاث وظائف أساسية تبدأ بإضعاف تدفق النيوترونات السريعة وإبطائها وتحويلها إلى نيوترونات حرارية بفضل احتوائه على خرسانة السيربنتينيت الغنية بالهيدروجين، وهو ما يضمن التشغيل الدقيق لغرف التأين التابعة لنظام التحكم والحماية، مرورًا بتقديم حماية حرارية وإشعاعية متكاملة تمنع وصول الأحمال الحرارية العالية والإشعاعات المكثفة إلى الخرسانة العادية لبئر المفاعل لحمايتها من التصدع والتحلل وإطالة العمر التشغيلي للمحطة، وصولاً إلى ضمان استمرارية التشغيل الآمن عبر تحمّل الظروف التشغيلية القاسية وحماية المعدات الحساسة المحيطة بوعاء ضغط المفاعل.

وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الدكتور المهندس شريف حلمي، بأن هذا المكون يعد أحد أهم عناصر الأمان الهندسية في المفاعلات النووية الحديثة، مثل مفاعلات VVER الروسية من الجيل الثالث المطور. ويأتي إنجاز هذه الخطوة الهندسية الدقيقة تأكيدًا على الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمان والجودة العالمية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وهي المعايير التي تحكم كل خطوة من خطوات الإنشاءات والتركيبات.

وقال إن الرقابة الصارمة والتفتيش الدقيق على كل نقطة عمل تُعد الضامن الأساسي لاستدامة أمان المنشأة، وهو ما يعكس الاحترافية العالية والتقدم المستمر والمتناسق في معدلات الإنجاز بكافة الوحدات النووية الأربع بالمشروع".

وتُعد محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء أول محطة طاقة نووية سلمية في مصر لتوليد الكهرباء، وتضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200 الروسي من الجيل الثالث المطور، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، ويجري تنفيذها بالتعاون بين الجانبين المصري والروسي، في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية للأجيال الحالية والقادمة.

هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء الحماية الجافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع.. وتطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين

السوشيال ميديا

السوشيال في قفص الاتهام.. كيف تحوّلت مقارنات الحياة لضغط نفسي يطارد الشباب؟

أرشيفية

محلل فلسطيني: أمريكا عاجزة عن حسم الملف الإيراني.. وطهران ما زالت تملك أوراق ضغط

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد