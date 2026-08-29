وفاة جاني برادفورد هوبز.. رحلة استثنائية مع موتاون وصناعة أشهر أغانيها

توفيت الكاتبة والمنتجة الموسيقية الأمريكية جاني برادفورد هوبز عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة مهمة من تاريخ الموسيقى الأمريكية، بعدما ارتبط اسمها في السنوات الأولى لشركة موتاون، التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من أبرز وأشهر شركات الإنتاج الموسيقي في العالم.

وأعلنت عائلة جاني برادفورد هوبز وفاتها في 21 أغسطس، داخل أحد مستشفيات مدينة لوس أنجلوس، عقب فترة من المرض.

وأثار خبر رحيلها حالة من الحزن في الأوساط الموسيقية، خاصة لدى الشخصيات التي عاصرت البدايات الأولى لموتاون، ومن بينهم مؤسس الشركة بيري جوردي، الذي استعاد الدور الذي لعبته برادفورد في السنوات التي سبقت انطلاق الشركة وخلال مراحل تأسيسها الأولى.

جاني برادفورد.. من ديترويت إلى عالم موتاون

ولدت جاني برادفورد في مدينة تشارلستون بولاية ميزوري الأمريكية عام 1939، قبل أن تنتقل في وقت لاحق إلى ديترويت، المدينة التي كانت في ذلك الوقت تشهد تحولات موسيقية واجتماعية كبيرة، وأصبحت لاحقًا واحدة من أهم مراكز صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة.

وفي أواخر خمسينيات القرن الماضي، قادتها علاقتها بجارتها المغنية جاكي ويلسون إلى التعرف إلى بيري جوردي، الذي كان يعمل آنذاك على بناء مشروع موسيقي جديد لم يكن قد تحول بعد إلى الإمبراطورية التي ستعرف لاحقًا باسم موتاون.

وفي عام 1958، بدأت برادفورد العمل لدى الشركة في وظيفة موظفة استقبال، إلا أن وجودها داخل المؤسسة لم يظل مرتبطًا بالمهام الإدارية التقليدية. ومع مرور الوقت، توسع دورها لتصبح واحدة من الشخصيات التي شاركت في البيئة الإبداعية التي أحاطت بالبدايات الأولى للشركة، وأسهمت في مسار عدد من الأعمال الغنائية التي تحولت فيما بعد إلى علامات بارزة في تاريخ الموسيقى.

ويضم متحف موتاون اسم جاني برادفورد هوبز ضمن قائمة الشخصيات والعاملين الذين ارتبطوا بتاريخ الشركة، في إشارة إلى المكانة التي احتلتها داخل المؤسسة خلال سنواتها التأسيسية.

ومن أبرز المحطات في مسيرة جاني برادفورد مشاركتها بيري جوردي في كتابة أغنية Money (That's What I Want)، التي سجلها المغني باريت سترونج عام 1959.

وشكلت الأغنية محطة مفصلية في تاريخ موتاون، إذ أصبحت أول نجاح كبير يرتبط بالشركة، وساعدت في منح المشروع الموسيقي الوليد دفعة قوية في بداياته، في وقت كانت فيه موتاون لا تزال تخطو خطواتها الأولى نحو ترسيخ مكانتها في سوق الموسيقى الأمريكية.

ولم تتوقف رحلة الأغنية عند تسجيلها الأول، فقد أعيد تقديمها لاحقًا بواسطة فرقة البيتلز، لتصل إلى جمهور أوسع حول العالم، وتصبح واحدة من الأعمال التي ساعدت في الربط بين موسيقى السول والإيقاع والبلوز وبين موجة الروك التي اجتاحت العالم خلال ستينيات القرن الماضي.

وأظهرت قصة «Money» أن دور برادفورد لم يكن مجرد دور إداري خلف مكاتب الشركة، بل امتد إلى العملية الإبداعية نفسها، حيث شاركت في كتابة عمل أصبح جزءًا من الإرث الموسيقي لموتاون.

أعمال أخرى مع نجوم موتاون

ارتبط اسم جاني برادفورد هوبز كذلك بأغنية Too Busy Thinking About My Baby، التي سجلتها فرقة ذا تيمبتيشنز في بداياتها، قبل أن تحقق الأغنية شهرة واسعة عندما قدمها المغني مارفن غاي.

كما شاركت برادفورد في كتابة أعمال ارتبطت بعدد من نجوم وفرق موتاون، من بينهم ستيفي وندر، وذا سوبريمز، ومارثا وفانديلاس، إلى جانب أسماء أخرى كان لها حضور بارز في المشهد الموسيقي الأمريكي.

وجاءت هذه المساهمات في وقت كانت فيه موتاون تعمل على بناء منظومة متكاملة لصناعة الأغنية، تبدأ من اكتشاف المواهب وكتابة الأعمال وتطويرها، وصولًا إلى تسجيلها والترويج لها والوصول بها إلى الجمهور.

وكانت تلك المنظومة أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت الشركة على التحول من مشروع موسيقي ناشئ إلى مؤسسة ذات تأثير واسع في صناعة الموسيقى الأمريكية.

بيري جوردي ينعى «فردًا من عائلة موتاون الأصلية»

وعقب الإعلان عن وفاة جاني برادفورد، أعرب بيري جوردي، مؤسس موتاون، عن حزنه لرحيلها، مستذكرًا السنوات التي جمعت بينهما منذ الفترة التي سبقت تأسيس الشركة رسميًا.

وأشار جوردي إلى أن برادفورد كانت جزءًا من المجموعة التي وصفها بأنها «عائلة موتاون الأصلية»، وهي المجموعة التي شارك أفرادها في بناء المشروع منذ مراحله الأولى، عندما لم يكن أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الحلم الموسيقي.

وأكد مؤسس موتاون أن برادفورد آمنت بالمشروع في بدايته، قبل أن تتحول الشركة إلى اسم عالمي، مشيرًا إلى أن مساهماتها تجاوزت حدود الوظيفة التي بدأت بها داخل المؤسسة.

وبحسب جوردي، كانت برادفورد من الشخصيات التي ساعدت في تشكيل هوية موتاون خلال سنواتها الأولى، وهو ما جعلها جزءًا من التاريخ الداخلي للشركة، وليس مجرد موظفة عملت لديها لفترة من الزمن.

من الكتابة إلى إدارة علاقات الكتّاب

لم تقتصر مسيرة جاني برادفورد هوبز على كتابة الأغاني والمشاركة في العمل الإبداعي، إذ تولت في مرحلة لاحقة منصب رئيسة قسم علاقات الكتّاب في شركة جوبيت، دار النشر المرتبطة بموتاون.

ومن خلال هذا المنصب، انتقلت إلى مساحة أخرى من صناعة الموسيقى، ركزت على النشر وإدارة العلاقات مع الكتاب وصناع الأغاني، وهي مهام كانت تمثل جانبًا مهمًا من منظومة العمل الموسيقي في تلك الحقبة.

وكانت شركات الإنتاج الكبرى تعتمد بشكل متزايد على بناء شبكات من الكتاب والملحنين وصناع الأغاني، بهدف إنتاج أعمال قادرة على تحقيق النجاح التجاري والفني، وهو المجال الذي واصلت برادفورد العمل داخله لسنوات.

مسيرة استمرت بعد مغادرة موتاون

وبعد مغادرتها موتاون، لم تبتعد جاني برادفورد عن عالم الموسيقى، بل واصلت نشاطها في دعم الفنانين والموسيقيين والمواهب الجديدة.

وأسست فعالية سنوية حملت اسم جوائز الأبطال والأساطير، واستمرت هذه الفعالية لنحو ثلاثة عقود، وركزت على تكريم عدد من الشخصيات البارزة في عالم الموسيقى، إلى جانب تقديم منح دراسية.

وأصبح هذا النشاط امتدادًا لدورها في دعم المواهب وصناع الموسيقى، حيث لم تقتصر مساهمتها على كتابة الأغاني أو العمل داخل شركات الإنتاج، وإنما شملت كذلك تشجيع الأجيال الجديدة وتكريم أصحاب الإسهامات المهمة في المجال الموسيقي.

حياة شخصية بعيدة عن الأضواء

وعلى الرغم من حضورها الطويل في صناعة الموسيقى الأمريكية، حافظت جاني برادفورد هوبز على قدر كبير من الخصوصية فيما يتعلق بحياتها الشخصية، وفضلت أن يبقى تركيز الاهتمام على مسيرتها المهنية وإسهاماتها في المجال الموسيقي.

وتركت الراحلة زوجها واردين هوبز، وابنتها نيكول هوبز، وابنها لانس فيني، إلى جانب حفيدين.

وبرحيلها، تفقد صناعة الموسيقى واحدة من الشخصيات التي رافقت بدايات موتاون وشهدت تطورها من مشروع صغير في ديترويت إلى واحدة من أكثر المؤسسات تأثيرًا في تاريخ الموسيقى الأمريكية.

وتبقى مساهمة جاني برادفورد هوبز مرتبطة بشكل خاص بالسنوات الأولى لموتاون، وبالأعمال التي ساعدت في إطلاق مسيرة الشركة، وفي مقدمتها أغنية «Money (That's What I Want)»، التي تجاوز نجاحها حدود الولايات المتحدة بعدما أعاد فنانون عالميون تقديمها.

وهكذا، لا تُختزل مسيرة برادفورد في عدد من الأغاني التي شاركت في كتابتها، وإنما تمتد إلى الدور الذي لعبته خلف الكواليس في بناء البيئة التي ساعدت موتاون على إنتاج جيل كامل من نجوم الموسيقى، لتظل واحدة من الشخصيات المرتبطة بالفصل التأسيسي في قصة الشركة وإرثها الموسيقي.