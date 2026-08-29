صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز كتابة صفة «عضو مجلس النواب السابق» في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن عضوية مجلس النواب لا تُعد وظيفة عامة، وإنما تمثل نيابة مؤقتة عن الشعب، تنتهي بانتهاء المدة الدستورية للعضوية.

المهنة في بطاقة الرقم القومي

وقال فوزي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن نيابة عضو مجلس النواب عن الشعب تكون محددة بفترة زمنية وفقًا للدستور، وبالتالي لا تستمر الصفة البرلمانية بعد انتهاء العضوية ما لم يتم تجديدها من خلال انتخابات جديدة.

وأوضح أن تعليمات الأحوال المدنية تقتضي تحديث بيانات النائب المنتخب بعد نجاحه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي الصادرة له قبل الانتخابات لا تزال سارية، حيث يتم إصدار بطاقة جديدة تتضمن صفته النيابية خلال الفصل التشريعي الذي أصبح عضوًا فيه.

الصفة النيابية مؤقتة

وأشار إلى أن الصفة النيابية ترتبط بالفصل التشريعي، كما تُثبت في جواز السفر خلال مدة العضوية، مؤكدًا أنه في حال انتهاء العضوية لأي سبب، سواء بالاستقالة أو التعيين في منصب مثل وزير أو محافظ، فإنه يتعين إنهاء الصفة النيابية في بيانات الأحوال المدنية.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن صفة «عضو مجلس النواب» تختلف عن الوظائف العامة التي يمكن أن يحتفظ الشخص بالإشارة إليها باعتبارها وظيفة سابقة، موضحًا أن عضوية البرلمان ليست وظيفة عامة وإنما نيابة مؤقتة عن الشعب، وبالتالي لا تمتد آثارها الرسمية بعد انتهاء العضوية.

خلفية

جاءت تصريحات الدكتور صلاح فوزي ردًا على مطلب النائبة السابقة نادية هنري بشارة، التي طالبت بإثبات صفة «عضو مجلس النواب السابق» في الوثائق والبطاقات الرسمية بعد انتهاء عضويتها البرلمانية.

وقالت نادية هنري، عضو مجلس النواب السابق، إنها لا تطالب بعد انتهاء عضويتها بأي حضانة أو سلطة، وإنما تطالب الدولة بمنحها أوراقًا حقيقية تثبت أنها كانت يومًا ممثلة عن الشعب.

وأضافت في تصريحات لها: «بعد انتهاء عضويتي طلبوا مني أكتب ربة منزل أو بدون عمل».

وطالبت بالاعتراف رسميًا بصفة «عضو مجلس النواب السابق» باعتبارها صفة تاريخية موثقة، وتمكين النائب السابق من إثبات هذه الصفة في الوثائق أو البطاقات الرسمية.

كما شددت على ضرورة وضع آلية رسمية تحفظ السجل البرلماني للنائب المنتخب، ووضع قواعد واضحة لاستخدام هذه الصفة في جوازات السفر والوثائق الرسمية.