قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
ارتفاع الموج 3 متر | مرسى مطروح تغلق جميع شواطئ المدينة لخطورة البحر
بعد ساعات من بدء التعاملات | تفاصيل عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر قائدي السيارات والمصطافين : رياح تصل إلى 70 كم وارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز كتابة صفة «عضو مجلس النواب السابق» في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن عضوية مجلس النواب لا تُعد وظيفة عامة، وإنما تمثل نيابة مؤقتة عن الشعب، تنتهي بانتهاء المدة الدستورية للعضوية.

المهنة في بطاقة الرقم القومي

وقال فوزي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن نيابة عضو مجلس النواب عن الشعب تكون محددة بفترة زمنية وفقًا للدستور، وبالتالي لا تستمر الصفة البرلمانية بعد انتهاء العضوية ما لم يتم تجديدها من خلال انتخابات جديدة.

وأوضح أن تعليمات الأحوال المدنية تقتضي تحديث بيانات النائب المنتخب بعد نجاحه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي الصادرة له قبل الانتخابات لا تزال سارية، حيث يتم إصدار بطاقة جديدة تتضمن صفته النيابية خلال الفصل التشريعي الذي أصبح عضوًا فيه.

الصفة النيابية مؤقتة

وأشار إلى أن الصفة النيابية ترتبط بالفصل التشريعي، كما تُثبت في جواز السفر خلال مدة العضوية، مؤكدًا أنه في حال انتهاء العضوية لأي سبب، سواء بالاستقالة أو التعيين في منصب مثل وزير أو محافظ، فإنه يتعين إنهاء الصفة النيابية في بيانات الأحوال المدنية.

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن صفة «عضو مجلس النواب» تختلف عن الوظائف العامة التي يمكن أن يحتفظ الشخص بالإشارة إليها باعتبارها وظيفة سابقة، موضحًا أن عضوية البرلمان ليست وظيفة عامة وإنما نيابة مؤقتة عن الشعب، وبالتالي لا تمتد آثارها الرسمية بعد انتهاء العضوية.

خلفية

جاءت تصريحات الدكتور صلاح فوزي ردًا على مطلب النائبة السابقة نادية هنري بشارة، التي طالبت بإثبات صفة «عضو مجلس النواب السابق» في الوثائق والبطاقات الرسمية بعد انتهاء عضويتها البرلمانية.

وقالت نادية هنري، عضو مجلس النواب السابق، إنها لا تطالب بعد انتهاء عضويتها بأي حضانة أو سلطة، وإنما تطالب الدولة بمنحها أوراقًا حقيقية تثبت أنها كانت يومًا ممثلة عن الشعب.

وأضافت في تصريحات لها: «بعد انتهاء عضويتي طلبوا مني أكتب ربة منزل أو بدون عمل».

وطالبت بالاعتراف رسميًا بصفة «عضو مجلس النواب السابق» باعتبارها صفة تاريخية موثقة، وتمكين النائب السابق من إثبات هذه الصفة في الوثائق أو البطاقات الرسمية.

كما شددت على ضرورة وضع آلية رسمية تحفظ السجل البرلماني للنائب المنتخب، ووضع قواعد واضحة لاستخدام هذه الصفة في جوازات السفر والوثائق الرسمية.

مجلس النواب بطاقة الرقم القومي الرقم القومي البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

ترشيحاتنا

البيض

اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت عن البيض في مصر.. فائض يصل لـ40% وغسله يهدد سلامته

الطماطم

الطماطم تقترب من حاجز الـ40 جنيهًا.. تحذير من موجة ارتفاع جديدة بالأسواق

السرد القرآني

برعاية شيخ الأزهر.. السرد القرآني يضيء أروقة الكتاتيب ومراكز تحفيظ كتاب الله

بالصور

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد