قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات
2.4 مليون طن سنويا.. وزارتا الزراعة والبترول تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
بيراميدز يتصدر والزمالك خامسا .. أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الثانية من الدوري المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات
بسبب الأتربة.. الداخلية: غلق طريق مطروح / سيوة من الاتجاهين
تشكيل مباراة بورنموث وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
وزير العمل : انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا إنجاز كبير في عهد الرئيس السيسي
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبيرة بالشأن الإيراني: ثلاثة أهداف لعقوبات واشنطن ضد طهران

الدكتورة نسمة عبد النبي
الدكتورة نسمة عبد النبي
ناصر السيد

قالت الدكتورة نسمة عبد النبي أستاذ الدراسات الايرانية بجامعة بني سويف والباحثة بوحدة الدراسات الإيرانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ايران تلتف على الضغوط العسكرية بمزيد من تصنيع الصواريخ والمسيرات التي تستهدف بها المصالح والقواعد الأمريكية في دول الخليج لأنها تدرك أن هذا الاستهداف يفقد الخصم الأمريكي قدرته على الاستمرار في الضغط العسكري على ايران.


وأضافت "عبد النبي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة تدميره للقدرات الصاروخية الإيرانية إلا أن طهران تمكنت في وقت قياسي من إعادة بناء ترسانة صاروخية في وقت قليل.


وأشارت إلى أن إيران أعادت تأسيس أكثر من ٣٠ قاعدة صاروخية من أصل ٣٣ قاعدة صاروخية لذلك بدأ ترامب في تغيير الاستراتيجية العسكرية لديه بدلا من الضغط العسكري بالضغوط الاقتصادية على إيران بتغليظ العقوبات الاقتصادية.


ونوهت أستاذ الدراسات الايرانية بجامعة بني سويف إلى أن العقوبات الأمريكية لها ثلاثة أهداف وهي إجبار إيران على الرضوخ للمفاوضات، إلى جانب إضعاف قدرتها المالية على تصنيع المسيرات والصواريخ، بالإضافة إلى خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار الشعب على الاحتجاجات والثورة على القيادة السياسية ليتمكن من تحقيق مراده باسقاط النظام الذي فشل ترامب في تحقيقه سابقا بعد اغتيال المرشد علي خامنئي.

خبيرة بالشأن الإيراني الضغط العسكري على ايران ترامب نسمة عبد النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

جومانا مراد

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد