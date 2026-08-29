وزير العمل : انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا إنجاز كبير في عهد الرئيس السيسي

أكد وزير العمل حسن رداد أن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا، يعد إنجازًا كبيرًا تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة جهود الدولة في دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية، إلى جانب الاهتمام بمنظومة التدريب من أجل التشغيل والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.

وقال وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت لإطلاق "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" بشركات ومنشآت القطاع الخاص، إن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من خلال سياسات متكاملة تستهدف زيادة فرص التشغيل، ورفع مهارات الشباب، وتعزيز الأمان والاستقرار الوظيفي، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتنمية.

وأضاف أن ما تحقق في ملف خفض معدلات البطالة يعكس أثر السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات القومية والتدريب والتشغيل، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في توفير فرص العمل.

وتابع الوزير، خلال حديثه مع الصحفيين: "انخفاض نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% الآن.. أليس هذا إنجازًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟"، مؤكدًا أن استمرار العمل على توفير فرص عمل لائقة ورفع كفاءة العمالة المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.