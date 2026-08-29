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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

انطلقت اليوم، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، وذلك من خلال توفير اللقاحات اللازمة بالوحدات والإدارات البيطرية بمختلف المراكز والمدن بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض الوبائية ، وتعزيز الوعى الصحى لدى المربين والمواطنين.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

لقاءات إرشادية وتوعوية للمربين

وتم تنفيذ عدد من اللقاءات الإرشادية والتوعوية للمربين بالأسواق والقرى التابعة لمراكز أسوان ودراو وكوم أمبو على أن تتواصل هذه اللقاءات تباعاً بباقى المراكز والمدن، وذلك فى إطار جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى مدير المديرية، وبمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية.

جهود متنوعة

وتناولت اللقاءات أهمية التحصين والوقاية من الأمراض الوبائية ، مع توعية المربين بضرورة الإلتزام بمواعيد التحصينات ، والتعاون مع الفرق البيطرية بما يسهم فى الحفاظ على صحة الحيوانات وحماية الثروة الحيوانية ، والحد من الخسائر الناتجة عن إنتشار الأمراض .

دعوة للمربين للالتزام بمواعيد التحصين

ووجهت الحملة رسالة توعوية للمربين والمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى أعمال التحصين بإعتبارها أحد أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على الحيوانات والحد من إنتشار الأمراض الوبائية.

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