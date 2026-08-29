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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات العامة تقديراً لتفوقهم ودعماً لمسيرة التعليم

تكريم
تكريم
محمد عبد الفتاح

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كلاً من الطالب أحمد محمد على ، لحصوله على المركز الثانى على مستوى المحافظة فى الثانوية العامة بالقسم الأدبى ، والطالب كريم عاطف أحمد لحصوله على المركز السابع بالدبلوم الفنى للتعليم المزدوج من خلال إهداؤهم شهادة تقدير وميداليات تذكارية وذلك تقديراً لتفوقهما وتميزهما العلمى .

يأتى ذلك إستكمالاً لحرصه على تكريم أبنائه المتفوقين من أوائل الشهادات العامة .

محافظ أسوان: أبناؤنا المتفوقون يمثلون مستقبل المحافظة وثروة الوطن
وعبر المهندس عمرو لاشين عن سعادته وفخره بتفوق أبناء أسوان بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية، مؤكداً أنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة بإعتبارهم كنزاً وثروة حقيقية لهذا الوطن ، وهو ما يستوجب مواصلة رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق والنجاح .

تقدير لدور أولياء الأمور فى دعم أبنائهم


وقدم محافظ أسوان خالص شكره وتقديره لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد على مدار عام دراسى كامل ، وما تحملوه من تعب وسهر ومساندة لأبنائهم، حتى حصدوا ثمار التفوق والتميز، مشيداً بدور الأسرة كشريك أساسى فى دعم العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على النجاح.

الإرتقاء بجودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات


وأكد عمرو لاشين على الإهتمام المتواصل بالإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف مراحلهافى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على النهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتباره السبيل الرئيسى لتقدم الأمم وبناء جيل قوى وواعى وقادر على مواجهة التحديات والمساهمة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية .


يأتي تكريم أوائل الشهادات العامة بأسوان تقديراً لتفوقهم ، مع التأكيد على دعم ورعاية الطلاب المتفوقين ، وتقدير دور أسرهم ، ومواصلة جهود الإرتقاء بجودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاركة فى تحقيق التنمية .

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