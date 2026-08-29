قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح فوزي يحسم جدل "عضو مجلس النواب السابق" : لا يجوز إثباتها في بطاقة الرقم القومي
نزل 150 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن
وزارتا البترول والزراعة تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة
قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا
راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا
الدواجن تتراجع .. أسعار الفراخ والطيور الحية اليوم السبت 29-8-2026
إنجاز هندسي جديد بمحطة الضبعة النووية: تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) للوحدة الثالثة بنجاح
نيبال .. الفيضانات المدمرة ترفع عدد القتلى إلى 675 شخصاً
الجولة الثالثة تطرق الأبواب.. صراع القمة يشتعل ومواجهة قوية تنتظر الأهلي والزمالك
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعيق وصول الطواقم الطبية للمصابين بالضفة
وزير المالية: 2027/ 2028 ستكون موازنة تنمية الموارد المحلية
إصابة ٥ أشخاص باختناق في حريق بمصنع مشبك بكفر البطيخ بدمياط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يطلق مبادرة "مدرستى مستقبلى" للتوعية بالمسارات التعليمية لطلاب الإعدادية

مدرستى مستقبلى
مدرستى مستقبلى
محمد عبد الفتاح

أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبادرة «مدرستى مستقبلى» بمكتبة مصر العامة، بهدف رفع وعى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالفرص والمسارات التعليمية المتاحة أمامهم بعد هذه المرحلة، بما يساعدهم على إختيار المسار التعليمى المناسب لقدراتهم وميولهم، وفقاً لإحتياجات سوق العمل .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

التعريف بالمسارات التعليمية والفرص المتاحة

وتتضمن المبادرة التعريف بمختلف المسارات التعليمية المتاحة بالتعليم الثانوى العام والفنى، والتعليم التكنولوجى التطبيقى، والمدارس المتخصصة، إلى جانب برامج التدريب المهنى، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على البدائل التعليمية المختلفة وإختيار الأنسب منها .

معرض تعليمى وتسويق رقمى للمبادرة

كما تتضمن المبادرة تنفيذ معرض تعليمى يضم مطبوعات توضيحية وفيديوهات تعريفية، إلى جانب التوسع فى التسويق الرقمى، بما يسهم فى توصيل المعلومات الخاصة بالمسارات التعليمية المختلفة إلى أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور بصورة مبسطة وواضحة .

مشاركة القيادات التنفيذية والتعليمية

وشهدت فعاليات إطلاق المبادرة حضور ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم على وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير مكتبة مصر العامة، وعبد الناصر محمد وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، فضلاً عن عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية، ومحمد حامد وبسمة كمال مسئولى مشروع برنامج «مسار ".

عروض فنية وتجارب تعريفية بالمسارات التعليمية

وتضمنت الفعاليات تقديم عرض مسرحى لبرنامج «مسار»، والرد على إستفسارات أولياء الأمور حول البرامج والمسارات التعليمية المختلفة، إلى جانب تقديم فقرة فنية لطلاب المرحلة الإعدادية، وإقامة معرض للمشغولات اليدوية تضمن أفكاراً إبداعية متنوعة للطلاب والطالبات وذوى الإعاقة المشاركين، علاوة على تقديم تجارب واستكشافات تعريفية بالمجالات التعليمية المختلفة .

محافظ أسوان يشيد بدور وزارة التربية والتعليم وبرنامج «مسار"

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤيته للنهوض بالعملية التعليمية ، كما وجه الشكر لبرنامج «مسار» والجهات المانحة، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى  "GIZ " ، وغيرها من الجهات المشاركة فى دعم المبادرة ، والقائمين على تنفيذ تطبيق مرشدى للرد على إستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم ، ويتم التعرف عليه من خلال هذا الرابط : https://claude.ai/public/artifacts/abef1d49-1718-4777-ae85-ae1529f4fd29 .

دعم المبادرات الشبابية والإستثمار فى بناء الإنسان

وأكد المهندس عمرو لاشين تقديم كامل الدعم لأى مبادرات شبابية وطلابية، مع التوسع فى تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتوفير مجالات تعليمية متنوعة تساهم فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى رحلة التعليم، مشيراً إلى أن التغيير يبدأ بإستكشاف الإنسان لقدراته وإمكاناته، وأن التنمية الحقيقية تقاس بحجم الاستثمار فى البشر، مع ضرورة الإستماع إلى الطلاب وفهم احتياجاتهم للوصول إلى تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

تستهدف مبادرة " مدرستى مستقبلى " دعم طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور فى التعرف على مختلف المسارات والفرص التعليمية المتاحة، ومساعدتهم على إتخاذ قرارات تعليمية مناسبة لقدرات الطلاب وإحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة للإستثمار فى الإنسان وبناء جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

بنشرقي

أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود أفشة وبن شرقي

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

ترشيحاتنا

النجمة العراقية أصيل هميم

أصيل هميم تكشف تفاصيل أغنيتها الخليجية الجديدة «عشان العشرة» .. وتعود إلى اللهجة الخليجية

الفنان مصطفى كامل

القصة الكاملة لأزمة مصطفى كامل وطارق الشناوي .. خلاف بدأ بـ النشاز وانتهى بمواجهة علنية

معرض "الحجر والحبر"

افتتاح معرض "الحجر والحبر" بمتحف شرم الشيخ لاستعراض تطور الفن عبر 14 قرنا

بالصور

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد