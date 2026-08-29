محافظ أسوان يطلق مبادرة "مدرستى مستقبلى" للتوعية بالمسارات التعليمية لطلاب الإعدادية

أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبادرة «مدرستى مستقبلى» بمكتبة مصر العامة، بهدف رفع وعى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالفرص والمسارات التعليمية المتاحة أمامهم بعد هذه المرحلة، بما يساعدهم على إختيار المسار التعليمى المناسب لقدراتهم وميولهم، وفقاً لإحتياجات سوق العمل .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

التعريف بالمسارات التعليمية والفرص المتاحة

وتتضمن المبادرة التعريف بمختلف المسارات التعليمية المتاحة بالتعليم الثانوى العام والفنى، والتعليم التكنولوجى التطبيقى، والمدارس المتخصصة، إلى جانب برامج التدريب المهنى، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على البدائل التعليمية المختلفة وإختيار الأنسب منها .

معرض تعليمى وتسويق رقمى للمبادرة

كما تتضمن المبادرة تنفيذ معرض تعليمى يضم مطبوعات توضيحية وفيديوهات تعريفية، إلى جانب التوسع فى التسويق الرقمى، بما يسهم فى توصيل المعلومات الخاصة بالمسارات التعليمية المختلفة إلى أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور بصورة مبسطة وواضحة .

مشاركة القيادات التنفيذية والتعليمية

وشهدت فعاليات إطلاق المبادرة حضور ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم على وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير مكتبة مصر العامة، وعبد الناصر محمد وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، فضلاً عن عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية، ومحمد حامد وبسمة كمال مسئولى مشروع برنامج «مسار ".

عروض فنية وتجارب تعريفية بالمسارات التعليمية

وتضمنت الفعاليات تقديم عرض مسرحى لبرنامج «مسار»، والرد على إستفسارات أولياء الأمور حول البرامج والمسارات التعليمية المختلفة، إلى جانب تقديم فقرة فنية لطلاب المرحلة الإعدادية، وإقامة معرض للمشغولات اليدوية تضمن أفكاراً إبداعية متنوعة للطلاب والطالبات وذوى الإعاقة المشاركين، علاوة على تقديم تجارب واستكشافات تعريفية بالمجالات التعليمية المختلفة .

محافظ أسوان يشيد بدور وزارة التربية والتعليم وبرنامج «مسار"

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤيته للنهوض بالعملية التعليمية ، كما وجه الشكر لبرنامج «مسار» والجهات المانحة، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ " ، وغيرها من الجهات المشاركة فى دعم المبادرة ، والقائمين على تنفيذ تطبيق مرشدى للرد على إستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم ، ويتم التعرف عليه من خلال هذا الرابط : https://claude.ai/public/artifacts/abef1d49-1718-4777-ae85-ae1529f4fd29 .

دعم المبادرات الشبابية والإستثمار فى بناء الإنسان

وأكد المهندس عمرو لاشين تقديم كامل الدعم لأى مبادرات شبابية وطلابية، مع التوسع فى تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتوفير مجالات تعليمية متنوعة تساهم فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى رحلة التعليم، مشيراً إلى أن التغيير يبدأ بإستكشاف الإنسان لقدراته وإمكاناته، وأن التنمية الحقيقية تقاس بحجم الاستثمار فى البشر، مع ضرورة الإستماع إلى الطلاب وفهم احتياجاتهم للوصول إلى تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

تستهدف مبادرة " مدرستى مستقبلى " دعم طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور فى التعرف على مختلف المسارات والفرص التعليمية المتاحة، ومساعدتهم على إتخاذ قرارات تعليمية مناسبة لقدرات الطلاب وإحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة للإستثمار فى الإنسان وبناء جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل.