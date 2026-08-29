نائبة سابقة: بعد انتهاء عضويتي طلبوا مني أكتب «ربة منزل» أو «بدون عمل»

قالت نادية هنري بشارة عضو مجلس النواب السابق،انها لا تطالب بعد إنهاء عضويتها بحضانة أو سلطة ولكنها تطالب الدولة بمنحها أوراقا حقيقية تثبت أنها كانت يوما ممثلة عن الشعب.

وتابعت في تصريحات لها :" بعد انتهاء عضويتي طلبوا مني أكتب «ربة منزل» أو «بدون عمل»".

الاعتراف رسميا بصفة عضو مجلس النواب

و طالبت بالاعتراف رسميا بصفة عضو مجلس النواب السابق باعتبارها صفة تاريخية موثقة، وتمكين النائب السابق من إثبات هذه الصفة في الوثائق أو البطاقات الرسمية.

وشددت على ضرورة وضع آلية رسمية تحفظ السجل البرلماني للنائب المنتخب، ووضع قواعد واضحة لاستخدام هذه الصفة في جوازات السفر والوثائق الرسمية.

