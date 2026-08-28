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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : زيارة الرئيس الصيني تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

النائب الدكتور عمر الغنيمي
النائب الدكتور عمر الغنيمي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل دفعة جديدة للعلاقات المصرية الصينية، وتؤكد ما وصلت إليه الشراكة بين القاهرة وبكين من مستوى متقدم، في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون المشترك وترسيخ أسس العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

وقال الفنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني يحمل أهمية خاصة، باعتباره فرصة لبحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في دعم مسارات التنمية، لافتا إلى أن الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية تأتي في مقدمة المجالات التي يمكن أن تشهد مزيدًا من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، انعكست في تنامي حجم التعاون وتعدد مجالاته، مؤكدا أن ما يجمع البلدين لا يقتصر على العلاقات السياسية والدبلوماسية، وإنما يمتد إلى شراكات اقتصادية وتنموية يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.

العلاقات المصرية الصينية

وأضاف عمر الغنيمي أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات والشراكات الدولية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، واتصالها بالأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الصينية لتعزيز حضورها في السوق المصرية والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية جديدة.

وشدد نائب الإسكندرية على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعة والبنية التحتية والطاقة والنقل والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم خطط الدولة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات الاستثمار.

ولفت الدكتور عمر الغنيمي إلى أن أهمية الزيارة المرتقبة تتجاوز البعد الاقتصادي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، موضحا أن استمرار الحوار والتنسيق بين القاهرة وبكين بشأن الملفات الإقليمية والدولية يمكن أن يدعم جهود احتواء الأزمات، ويعزز فرص الوصول إلى حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات القائمة.

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