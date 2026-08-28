رئيس الصين يعرض تقديم المساعدة لنيبال في جهود الإنقاذ

عرض الرئيس الصيني شي جين بينج ، على نيبال تقديم المساعدة في تنفيذ عمليات الإنقاذ، في أعقاب الفيضانات العارمة التي اجتاحت قبل يومين المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية.

وقال شي جين بينج، في رسالة تعازي بعثها إلى نظيره النيبالي، إن "الصين مستعدة لمساعدة نيبال بشكل نشط في جهود الإنقاذ التي تنفذها وتوفير الدعم والمساعدة بأفضل ما في وسعها".

وكانت السلطات النيبالية قد أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت بشكل مفاجئ المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت"في الصين إلى 489 قتيلا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.

وفي "التبت"، بلغت حصيلة القتلى جراء الكارثة خمسة أشخاص، علاوة على فقدان أكثر من 550 شخصا.