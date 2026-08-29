وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وأنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي - خلال اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، والبناء على ما تشهده من زخم وتطور في مختلف المجالات، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية واهمية العمل علي تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، وخفض حدة التوتر، وتجنب أي تصعيد عسكري من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، أو التأثير على أمن وحرية الملاحة.