وزير دفاع النيجر :تم السيطرة على الوضع في البلاد

قال وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي إنه كان هناك "خرق للانضباط واللوائح العسكرية"، وقد تم السيطرة على الوضع.

ذكرت ذلك اليوم وكالة اسوشيتد برس ..وأضافت أن الجنود حاولوا التمرد ضد الضباط في قاعدة عسكرية وأطلقوا النار على "مواقع حساسه" قبل أن تستعيد السلطات السيطرة على الوضع .

وقالت السلطات إن مجموعة من الجنود في النيجر تمردوا ضد أفراد وضباط في قاعدة عسكرية رئيسية وأطلقوا النار على مواقع "حساسة" في العاصمة نيامي، في تمرد واضح أسفر عن إطلاق نار وانفجارات.

وكانت عاصمة النيجر نيامي، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إطلاق نار كثيفاً وانفجارات في محيط المطار الدولي وقرب القصر الرئاسي